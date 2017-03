Lukas Podolskis Medienarbeit Nach Abschiedsspiel: „Poldis“ Dusche kann warten

Dortmund. „Geiles Stadion, geiles Spiel, geiler Gegner.“ Der Kalender schreibt bereits den 23. März 2017, 0.05 Uhr, als Lukas Podolski nach seinem filmreifen Abschied von der Nationalmannschaft und seinem Traumtor gegen England immer noch nicht müde wird, für die Medienvertreter seine Emotionen in Worte zu fassen.

So ist er, unser „Poldi“. Da steht er, immer noch in voller Fußballer-Montur. Duschen war noch nicht möglich. DFB-Medienmann „Uli“ Voigt schaut auf die Uhr und mahnt an, „nur noch drei Fragen zu stellen“. Das interessiert den „Kölsche Jung“ überhaupt nicht: „Nur weil er wegmuss, macht er Druck hier“, lächelt „Poldi“, zwinkert mit dem Auge – und nimmt sich für jeden Zeit, der sich auch für ihn noch die Zeit nimmt. „Ihr habt mich doch auch die ganzen Jahre begleitet. Und wir hatten doch auch viele positive Momente, manchmal gab es auch Reibereien. Aber das gehört dazu im Sport.“ Diese Sätze bringt er so rüber, dass man ihn am liebsten in den Arm nehmen möchte. Er kann eigentlich nicht anders. Das Kumpel-Gen ist seit der Geburt eingepflanzt.

Podolski hofft auf Tor des Monats

Also reden wir weiter. Von Kumpel zu Kumpel. DFB-Mann Voigt hat inzwischen sowieso aufgegeben, „Poldi“ unter die Dusche zu zerren. Der 31-Jährige ist sich nicht zu schade, jede Frage zu beantworten, auch wenn sie vielleicht schon mehrmals gestellt wurde. Dabei schaut er den Fragestellern interessiert in die Augen. Respekt. Den Moment seines genialen Treffers zum 1:0 kann nur er so treffend beschreiben: „Ich hatte ein gutes Gefühl, als der Ball den Fuß verließ. Wie beim Basketball, wenn der Ball die Hand verlässt.“ Klar, dieses Tor gehöre bestimmt zu den schönsten seiner 49 Länderspiel-Treffer (in 130 Einsätzen). „Ich hoffe, dass die ARD das Ding wieder in die Auswahl zum Tor des Monats stellt.“ Bestimmt, „das Ding“ aus der 69. Minute wird auch gute Chancen beim Tor des Jahres haben.

Podolski spricht offen mit den Medienvetretern

Was „Jogi“ Löw ihm bei seiner Auswechslung gesagt hat? „Ach, das sind intime Worte – genauso wie die Nacht vorm Spiel, das sind intime Momente. Der ,Jogi‘ hat vor dem Spiel noch eine schöne emotionale Brandrede im Hotel gehalten.“ Inmitten dieses Statements streut eine Kollegin eine Frage zu Japan ein – das Land, in dem er demnächst bei Vissel Köbe Fußball spielt. „Sayonara“, begrüßt „Poldi“ die Dame freundlich. „Nee, das passt nicht, ,Sayonara‘ heißt ‚Auf Wiedersehen‘.“ Deutschlands letzter Straßenkicker lacht den Fehler einfach weg – und antwortet: „Ich habe mich mit Japan noch nicht so beschäftigt, das kommt noch. Ich war mit Arsenal und Bayern schon dort. Ich kenne viele Japaner, meine Frau auch.“ Erledigt. Was gleich noch passiert? „Jetzt geht es nach Hause, nach Kölle. Irgendwann muss man auch loslassen. Ich hatte meine Feier auf dem Platz.“

Andreas Rettig wartet – und dann geht es unter die Dusche

Es ist mittlerweile 0.30 Uhr. Sichtlich mit Genuss verfolgt Andreas Rettig das ganze „Poldi-Treiben“. Der Geschäftsführer des FC St. Pauli wartet in aller Ruhe, weil er sich von seinem alten Schützling noch persönlich verabschieden möchte. „Während meiner Zeit beim 1. FC Köln hat er seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Deswegen habe ich mich sehr über seine persönliche Einladung gefreut“, sagt Rettig. „Mehr kann man aus einer Karriere nicht machen. Er ist vor allen Dingen immer Mensch geblieben.“ Es folgt die finale herzliche Umarmung – und Lukas Podolski findet nun endlich den Weg zur verdienten Dusche, wenn er unterwegs nicht noch einige Fragen beantwortet.

Nun denn, den „Poldi-Abend“ und den 1:0-Testspielsieg gegen England konnte aus sportlicher Sicht eigentlich nur eine Nachricht trüben: Debütant Timo Werner zog sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Der Angreifer fällt damit nicht nur für die Nationalelf am Sonntag im WM-Qualifikationsspiel in Baku gegen Aserbaidschan aus, sondern wird auch für RB Leipzig einige Spiele verpassen.