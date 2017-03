Osnabrück. TV-Planer: Im ZDF läuft der erste Einzel-Wettkampf des Weltcupfinals im Skifliegen live im TV und Stream. Außerdem zeigt Eurosport das U21-Länderspiel von Deutschland gegen England live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Freitag, 24. März 2017.

Was läuft heute am Freitag, 24. März 2017, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

U21-Länderspiel live: Deutschland gegen England live im TV und Stream

Bereits ab 5.50 Uhr wird auf n-tv das zweite freie Training vor dem Auftakt der neuen Formel-1-Saison 2017 in Australien übertragen. Der Nachrichtensender zeigt das freie Training der Formel 1 live im TV und Live-Stream auf n-tv.de. Im ZDF wird ab 15.05 Uhr der erste Einzel-Wettkampf beim Weltcupfinale im Skifliegen live im TV und Stream übertragen. Das Fliegen in Planica beginnt um 15.15 Uhr. Den kostenlosen Stream gibt es in der ZDF-Mediathek.

Auf Sport1 wird ab 19.15 Uhr das die Begegnung der Nürnberg Ice Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg im Halbfinale der DEL-Playoffs live im Free-TV gezeigt. Im „Best of 7“-Modus ist es das erste Spiel der beiden Mannschaften. Auf der Internetseite von Sport1 wird Nürnberg gegen Wolfsburg live im Stream übertragen. Auf Eurosport ist derweil ab 19.15 Uhr das U21-Länderspiel von Deutschland gegen England live zu sehen. Auf der Internetseite von Eurosport gibt es einen kostenlosen Livestream zur Begegnung der beiden U21-Nationalmannschaften, deren A-Teams bereits am Mittwoch aufeinandertrafen. Alle weiteren Live-Übertragungen können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Freitag, 24. März 2017, rund um Sport live im TV und Live-Stream: