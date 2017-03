Formel-1-Saison 2017 Draufgänger und Neuanfänger: Der Formel-1-Jahrgang von 2017

Melbourne. Ein Draufgänger, ein Aufsteiger, ein Rückkehrer und ein Pulverfass: der neue Formel-1-Jahrgang hat sich formiert. Ganz vorn könnte für Favorit Lewis Hamilton schon wieder ein Deutscher zum Ärgernis werden. Das sind die Typen des Formel-1-Jahrgangs 2017.

Die neue Formel-1-Saison beginnt mit einer Leerstelle. Weltmeister Nico Rosberg ist nach seinem plötzlichen Abschied nur als Pappkamerad kurz vor dem Eingang zum Fahrerlager im Albert Park von Melbourne dabei. Auf dem offiziellen Foto der 20 Grand-Prix-Piloten des Jahres 2017 am Sonntag (07.00 Uhr/RTL und Sky) vor dem Auftaktrennen wird der Titelverteidiger fehlen. Doch auch ohne Rosberg hat die Königsklasse in dieser Saison spannende Figuren zu bieten. Favoriten, Draufgänger, Neuanfänger und Co.: Das sind die Typen des Formel-1-Jahrgangs 2017.

(Mit dpa)