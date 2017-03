Stadtduell NHL: Torwart Greiss verhilft Islanders zum Sieg

Beim Sieg der New York Islanders kassierte Goalie Thomas Greiss (r) von 36 Schüssen auf sein Tor nur zwei Treffer des Stadtrivalen New York Rangers. Foto: Kathy Willens

New York. Eishockey-Nationaltorwart Thomas Greiss darf mit den New York Islanders weiter auf den Einzug in die NHL-Playoffs hoffen. Auch dank 34 Paraden des Keepers bezwangen die Islanders im Stadtduell die New York Rangers mit 3:2.