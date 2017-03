Randale in Osnabrück Preußen Münster verhängt 44 Stadionverbote

Osnabrück. Fußball-Drittligist Preußen Münster hat auf die Ausschreitungen zahlreicher Fans vom vergangenen Freitag reagiert und 44 lokale Stadionverbote ausgesprochen. Etwa 150 Münsteraner randalierten in Osnabrück, 53 von ihnen erhielten eine Anzeige wegen Landfriedensbruchs.

Wie der SC Preußen Münster am späten Mittwochnachmittag bekannt gab, wurden insgesamt 44 lokale Stadionverbote an Beteiligte der Ausschreitungen in Osnabrück verschickt. 300 Fans von Preußen Münster hielten sich am Freitagabend auf der Rückreise vom Auswärtsspiel bei Werder Bremen II wegen eines Zwischenstopps am Hauptbahnhof auf.

Anzeige wegen schweren Landfriedensbruchs gegen 53 Münsteraner

150 von ihnen durchbrachen Sperrungen der Polizei und randalierten auf dem Bahnhofsvorplatz. Insgesamt 53 Personen, deren überwiegender Teil der Polizei zufolge der Ultra-Gruppierung „Fiffi-Gerritzen-Kurve“ zuzuordnen ist, machten sich auf den Weg in Richtung Innenstadt und konnten erst auf dem Haseuferweg mit Gewalt und Pfefferspray von der Polizei gestoppt werden. Die 53 Münster-Fans wurden wegen schweren Landfriedensbruchs angezeigt. (Randalierenden Preußen-Münster-Fans drohen harte Strafen.)

Stadionverbote gegen 44 Beteiligte

Gegen 44 von ihnen verhängt der Verein Preußen Münster nun Stadionverbote, die zunächst nur für das anstehende Heimspiel gegen den VfR Aalen gelten. „Mit dieser Maßnahme distanziert sich der SC Preußen in aller Deutlichkeit von Straf- und Gewalttaten, die der Münsteraner Fanszene zugeordnet werden und nicht nur beim Verein einen immensen Schaden anrichten, sondern auch die überwältigende Anzahl friedliebender Preußenfans und Auswärtsfahrer, denen es allein um den Sport und die Unterstützung der Mannschaft geht, in Verruf bringen“, heißt es in einer Mitteilung der Preußen.

Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Aufarbeitung der Vorfälle in Osnabrück aufgenommen. Im Raum steht ein längerfristiges bundesweites Stadionverbot gegen die Randalierer. (Im Video: Polizei beschreibt Einsatz gegen Preußen-Münster-Fans.)