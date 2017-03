Ein Abschied wie im Film Podolski: „Die Nationalmannschaft war eine Wohlfühloase“

Lukas Podolski verabschiedet sich noch lange nach dem Spiel von seinen Fans. Foto: Christian Charisius/dpa

Dortmund. Lukas Podolski verabschiedet sich nach 130 Länderspielen und 49 Toren aus der deutschen Nationalmannschaft. Fragen an Podolski nach seinem letzten Länderspiel am Mittwochabend gegen England in Dortmund.