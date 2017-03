Nach Siegtor gegen England #TschöPoldi: So verabschiedet sich das Netz von Lukas Podolski

Besser als im Drehbuch: Mit seinem Hammer in den Winkel schoss Lukas Podolski die deutsche Nationalmannschaft in einem mäßigen Spiel zum 1:0-Sieg gegen England. Keine Frage: Poldis Abschiedstor ist heißer Kandidat auf das "Tor des Monats". Wer das Tor nochmal sehen will: Bitteschön...