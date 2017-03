Osnabrück. Champions League 2017: Wer schnappt sich die begehrteste Trophäe im europäischen Fußball? Das Champions-League-Finale findet am Samstag, 3. Juni 2017, statt. Austragungsort ist das National Stadium von Wales in Cardiff. Wann und wo gibt es Tickets für das CL-Finale 2017? Hier gibt es alle Informationen.

Das Champions-League-Finale gehört zu den Highlights jeder Fußballsaison. Im vergangenen Jahr holte Real Madrid im Finale gegen Atlético Madrid im Elfmeterschießen den Pokal. Der letzte deutsche Erfolg in der Champions League liegt schon länger zurück: Im deutschen Finale 2013 zwischen Borussia Dortmund und Bayern München setzte sich am Ende der FC Bayern durch. Im gegenwärtigen Champions-League-Viertelfinale kämpfen noch acht europäische Top-Klubs – darunter der BVB und Bayern – um den Einzug ins CL-Finale 2017 in Cardiff. Wann und wo gibt es Tickets für das Champions-League-Finale 2017 in Wales?

Champions-League-Finale 2017: Tickets ab dem 17. März 2017

Platz für 66.000 Zuschauer bietet das National Stadium von Wales in Cardiff. Wie in jedem Jahr sind die Tickets für das Champions-League-Finale heiß begehrt. 41.500 Tickets gehen an die Fußballfans. Die erste Phase des freien Ticketverkaufs ist am Freitag, 17. März 2017, gestartet. Bis Dienstag, 28. März 2017 (12 Uhr MEZ), können sich Fußballfans auf UEFA.com um Karten für das Endspiel der Champions League 2016/17 bewerben.

5.500 Tickets werden in dieser ersten Phase, in der die beiden Finalteilnehmer noch nicht feststehen, an neutrale Fans verteilt. Dabei ist egal, wann man sich für die Final-Tickets bewirbt: Alle Bewerbungen, die bis zum 28. März 2017 eingehen, werden gleich behandelt und am Ende wird ausgelost, wer ein Ticket für das CL-Finale 2017 in Cardiff erhält. Pro Person können maximal zwei Tickets gekauft werden.

Alle Bewerber werden bis Freitag, 7. April 2017, darüber informiert, ob sie eine Karte für das Endspiel erhalten. Die restlichen 36.000 Tickets werden an die beiden Vereine verteilt, die sich für das Champions-League-Finale 2017 qualifizieren. Je 18.000 Karten gehen an die beiden Klubs, die für den Verkauf der Tickets selbst verantwortlich sind.

Wie teuer sind die Tickets für das CL-Finale 2017?

Erwartungsgemäß sind die Tickets für das Endspiel der Champions League 2017 nicht gerade billig. Die verfügbaren Karten werden in vier Kategorien verkauft: Kategorie 1 kostet 390 Pfund (ca. 450 Euro), Kategorie 2 ist für 275 Pfund (ca. 320 Euro) zu haben, in Kategorie 3 kostet eine Karte 140 Pfund (ca. 160 Euro) und Kategorie 4 ist schon für schlappe 60 Pfund (ca. 70 Euro) zu haben – mit entsprechender Sicht. Für einen Erwachsenen mit einem Kind bietet die UEFA ein Jugend-Paket an: Zwei Tickets in Kategorie 2 kosten dann zusammen 120 Pfund (ca. 140 Euro). Behinderte erhalten Karten für 60 Pfund, das Ticket für den Begleiter ist kostenlos.

Der Weg ins CL-Finale 2017: Wer steht im Viertelfinale?

„The Road to Cardiff“ ins Champions-League-Finale 2017 ist gar nicht mehr weit: Am 11./12. und 18./19. April 2017 findet das Viertelfinale der diesjährigen Champions-League-Spielzeit statt. Das folgende Halbfinale ist für den 2./3. und 9./10. Mai 2017 angesetzt. Wer dann noch dabei ist, fliegt nach Wales: Das CL-Finale 2017 wird am Samstag, 3. Juni 2017, um 20.45 Uhr in Cardiff angepfiffen.

Das sind die Begegnungen im Champions-League-Viertelfinale 2017: