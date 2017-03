Atalans Breitseite gegen Fernandez Kuriose Lotter: Freibergers Schubser, Rosingers Provokation

Frankfurt. Die 0:2-Niederlage beim FSV Frankfurt war verdient. Für Fragen und zum Teil Kopfschütteln sorgten Nebenschauplätze am Bornheimer Hang.

Moderator Claus Lufen war verblüfft und erschreckt. Als Schiedsrichter Eric Müller die zweite Halbzeit anpfeifen wollte, stand der ARD-Mann noch am Spielfeldrand und machte ein TV-Interview. Der Anstoß zögerte sich hinaus – und Kevin Freiberger eilte an die Außenlinie und schubste den Moderator vor laufenden Kameras zur Seite. Der Lotter hatte es eilig. Immerhin lagen die Sportfreunde 0:2 zurück.

Diese Aggressivität hatten die Sportfreunde im Spiel nicht an den Tag gelegt. Das Pressing des Aufsteigers war nicht so aggressiv wie sonst, auch das Offensivspiel ist ins Stocken geraten.

Eine weitere eigenartige Szene ereignete sich in der zweiten Halbzeit. Bernd Rosinger sah seine fünfte Gelbe Karte, obwohl er gar nicht zum Einsatz kam. Lottes Stürmer stellte sich bei einem Eckstoß vor einen Frankfurter Spieler und wollte partout nicht weggehen. Referee Müller zückte die Karte. Irgendwie sah es nach Absicht aus. Rosinger ist verletzt und würde für das Nachholspiel am Dienstag gegen Kiel wahrscheinlich nicht fit werden. So hat er Pause bis zum Heimspiel am Samstag gegen den VfR Aalen. Eine ähnliche Szene hatte Rosinger am 24. März vor einem Jahr im Regionalligaspiel bei Wegberg-Beeck (2:0). Er lief nach der Führung aufs Feld, jubelte und sah seine fünfte gelbe Karte– ebenfalls als Einwechselspieler.

In Frankfurt war Lottes Trainer Ismail Atalan nach dem 0:2 zumindest kurz nach dem Spiel bedient: „Ich weiß, dass wir heute Spieler auf dem Platz hatten, die letztes Jahr noch in der Regionalliga Ersatzspieler waren. Ich weiß auch, dass wir so noch nicht zusammengespielt haben. Es darf aber nicht sein, dass wir nicht fähig sind, unser Spiel durchzuziehen. Qualität kann man nicht ersetzen. Es war ein absolut verdienter Sieg für Frankfurt. Wir hatten viel zu kämpfen, sind aber gar nicht mehr hinterhergekommen. Ich bin sehr enttäuscht.“

Eine Breitseite gab es noch gegen Torhüter Benedikt Fernandez. „Ich weiß nicht, was er sich bei dem Foul gedacht hat. Vielleicht, dass er den Frankfurtern einen Elfmeter schenken wollte. Er war absolut berechtigt. Meine Jungs müssen alle verstehen, dass die 3. Liga sehr hart ist. Wir haben brutale Wochen hinter uns und vor uns. Wir brauchen noch vier Punkte, dann haben wir eine Riesenleistung gebracht“, kommentierte Atalan die Szene, die zum Foulelfmeter und zum 1:0 für Frankfurt durch Vannik Stark (23.) führte. Das 2:0 für den FSV durch Bentley Baxter Bahn fiel in der 38. Minute.

Kritik richtete Atalan an Referee Müller. „Wenn sich der Schiedsrichter bei jeder Kleinigkeit mit einem Grinsen mit dem Gegenspieler unterhält und jede Aktion zwei Minuten dauert, dann ärgert mich das ein bisschen“, sagte der Lotter Fußball-Lehrer, der sich „ein bisschen Fingerspitzengefühl“ gegenüber seinen Spielern erhofft hatte. Allerdings stellte er auch klar: „Am Schiedsrichter lag es nicht.“

