Atalan vermisst die Gier 0:2 in Frankfurt: Lotte verlernt das Toreschießen

Frankfurt. Es bleibt dabei. Nach drei Spielen ohne eigenes Tor und zwei Niederlagen in Folge geht es für die Sportfreunde Lotte trotz einer guten Ausgangsposition weiterhin nur um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga.

Von einem Formtief will Ismail Atalan nichts wissen. „Wir mussten in Frankfurt auf sechs Stammspieler verzichten. Qualität kann man nicht ersetzen“, kommentierte Lottes Trainer das 0:2 beim FSV. Mit dem 0:0 gegen Halle, dem 0:2 in Großaspach und der Niederlage am Bornheimer Hang leiden die Sportfreunde an einer unerklärlichen Unsicherheit im Abschluss. Das ist mit dem Kräfteverschleiß durch die englischen Wochen allein nicht zu begründen.

Vier Punkte fehlen noch

So harmlos wie beim FSV Frankfurt waren die Lotter schon lange nicht mehr. Durch den Ausfall von Spielmacher Kevin Pires-Rodrigues fehlten zudem Inspiration und Ideen. Der einst so starke Aufsteiger tritt nicht auf der Stelle, er machte Schritte zurück. Zwar ist Lotte mit 41 Punkten so gut wir durch, aber Atalan will auf Nummer sicher gehen. „Uns fehlen noch vier Punkte. Erst wenn uns rechnerisch nichts mehr passieren kann, können wir durchatmen“, sträubt sich der Trainer gegen alle anderen Gedankenspiele.

Hier findet sich der Liveticker zum Nachlesen >> Mit einem Erfolg im nächsten Nachholspiel am Dienstag (19 Uhr) gegen Holstein Kiel kann Lotte den Rückstand zu Relegationsrang drei, den der VfL Osnabrück mit 45 Punkten einnimmt, auf einen Zähler verkürzen.

Die Niederlage in Hessen war verdient und zog Atalans Zorn auf sich. „Ich bin enttäuscht. Selbst wenn wir nicht in Bestbesetzung spielen konnten, so erwarte ich doch ein anderes Auftreten von meiner Mannschaft, von den erfahrenen Spielern sowieso. Von den anderen, die neu dazugekommen sind, hätte ich mir mehr Gier gewünscht “, war der Fußball-Lehrer sichtlich gereizt.

Vier Veränderungen

Gegenüber dem 0:2 am Mittwoch im Nachholspiel in Großaspach tauschte Atalan viermal: Marcel Kaffenberger, Andre Dej, Jaroslaw Lindner und Alexander Hettich rückten für die gesperrten Alexander Langlitz, Phillipp Steinhart und Matthias Rahn sowie den verletzten Pires-Rodrigues ins Team. Leistungsmäßig ersetzen konnten sie die Fehlenden nicht.

In der neu formierten Viererkette nahmen Tim Wendel und Moritz Heyer die Positionen von Langlitz und Rahn ein. Wendel spielte erstmals Rechtsverteidiger. So hatten sie noch nie zusammengespielt – und das machte sich bemerkbar. „Wir schaffen es momentan einfach nicht, mit einem 0:0 in die Halbzeit zu gehen“, klagte Atalan.

Kritik an Torhüter Fernandez

In der Sturmmitte vertraute Atalan einmal mehr auf Saliou Sané, der erneut schwach spielte, wie übrigens die meisten seiner Teamkollegen. Nach einem Foul von SFL-Keeper Benedikt Fernandez an Bentley Baxter Bahn pfiff Schiedsrichter Eric Müller Elfmeter. Yannick Stark verwandelte den berechtigten Strafstoß eiskalt (23.). „So eine Aktion darf einem erfahrenen Torwart nicht passieren“, kritisierte Atalan Fernandez. Eine Viertelstunde später erzielte „BBB“ das 2:0. Eine Hereingabe konnte Fernandez nur nach vorne abwehren. Bahn vollendete mühelos.

In der zweiten Hälfte sollten Luca Tankulic und Nico Granatowski für mehr Gefahr sorgen. Nach 58 Minuten hatte Lotte tatsächlich gleich eine Dreifachchance. Doch Frankfurts Abwehrspieler warfen sich aufopferungsvoll dazwischen und wehrten die Schüsse von Sane´, Tankulic und Freiberger ab. Danach war der FSV dem 3:0 näher als Lotte dem Anschlusstreffer.

