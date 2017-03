Atalan: Qualität kann man nicht ersetzen Sportfreunde Lotte verlieren auch in Frankfurt 0:2

Frankfurt. Die Sportfreunde Lotte sind zu bedauern. Kräftemäßig am Ende, durch den Ausfall von Spielmacher Kevin Pires-Rodrigues ohne Inspiration und vorne so harmlos wie seit langem nicht mehr. Der so starke Aufsteiger tritt nicht auf der Stelle, er macht Schritte zurück. Das 0:2 beim FSV Frankfurt war die zweite Niederlage in Folge.

Die Niederlage in Hessen war verdient und zog den Zorn von Trainer Ismail Atalan auf sich. „Ich bin enttäuscht. Selbst wenn wir nicht in Bestbesetzung spielen konnten, so erwartet ich doch ein anderes Auftreten meiner Mannschaft“, war der Coach sichtlich verärgert. Lotte hat jetzt 41 Punkte und benötigt als Tabellensiebter noch mindestens vier Zähler für den Klassenerhalt. (Hier gibt‘s den Liveticker zum Nachlesen)

Personelles: Lottes Trainer Ismail Atalan musste seine Mannschaft auf vielen Positionen umbauen. Gesperrt waren Innenverteidiger Matthias Rahn (Gelbrot in Großaspach), Rechtsverteidiger Alexander Langlitz und Linksaußen Phillipp Steinhart (beide gelbgesperrt). Spielmacher Kevin Pires-Rodrigues zog sich beim 0:2 in Großaspach einen Innenbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus. „Ein schwerer Verlust für uns, denn er war in überragender Form“, sagte Atalan. Alexander Hettich stand nach langer Verletzungspause wieder in der Startelf. In der neuformierten Viererkette nahmen Tim Wendel und Moritz Heyer die Positionen von Langlitz und Rahn ein. Wendel spielte estmals Rechtsverteidiger. In der Sturmmitte vertraute Atalan einmal mehr auf Saliou Sane´, der erneut ein schwaches Spiel machte. Bernd Rosinger musste wieder auf der Bank Platz nehmen.

Erste Halbzeit: Die ersten 45 Minuten gingen klar an Frankfurt. Nicht nur wegen der Tore. Lotte brachte kaum etwas zustande. Kein Schwung, keine Ideen, kein Temperament. Kreativspieler Kevin Pires-Rodrigues fehlte an allen Ecken und Kanten. Das war sicherlich eine der schwächsten Sportfreunde-Auftritt der gesamten Saison vor der Pause. Kein Wunder, dass Frankfurt in Führung ging. Nach einem Foul an Bentley Baxter Bahn pfiff Schiedsrichter Eric Müller Elfmeter. Da konnte man schon ahnen, dass der Frankfurter abhob. Eine vertretbare Entscheidung. SFL-Keeper Benedikt Fernandez senste den Frankfurter um. Yannick Stark verwandelte eiskalt (23.). Eine Viertelstunde später erzielte „BBB“ das 2:0. Die Hereingabe von Cagatay Kader konnte Fernandez nur nach vorne abwehren. Bentley Baxter Bahn hatte keine Mühe, zu vollenden.

Zweite Halbzeit: Mit Luca Tankulic und Nico Granatowski kam etwas mehr Angriffsschwung in die Lotte Bemühungen der Lotter. Nach 58. Minuten hatten die Sportfreunde gleich eine Dreifachchance. Doch Frankfurts Abwehrspieler warfen sich aufopferungsvoll dazwischen und wehrten die Schüsse von Sane´, Tankulic und Freiberger ab. Dennis Russ vergab die Chance zum 3:0. Freistehend schoss er den Ball weit über das Tor. Lotte versuchte es immer wieder, war aber im Aufbau und Abschluss viel zu umständlich. Auch die Standards waren nicht Lottes Welt an diesem Tag. Kurios: Bernd Rosinger sah seine fünfte gelbe Karte, obwohl er gar nicht zum Einsatz kam. Lottes Stürmer stellte sich bei einem Eckstoß vor einen Frankfurter Spieler. Schiedsrichter Müller zückte die Karte.

Das sagen die Trainer:

Ismail Atalan, Sportfreunde Lotte: „Ich weiß, dass wir heute Spieler auf dem Platz hatten,die letztes Jahr noch in der Regionalliga Ersatzspieler waren. Ich weiß, dass wir so noch nicht zusammengespielt haben. Es darf aber nicht sein, dass wir nicht fähig sind, unser Spiel durchzuziehen. Qualität kann man nicht ersetzen. Es war ein absolut verdienter Sieg für Frankfurt. Wir hatten viel zu kämpfen, sind aber gar nicht mehr hinterhergekommen. Ich bin sehr enttäuscht. Ich weiß nicht, was Fernandez sich bei dem Foul gedacht. Vielleicht, dass er den Frankfurter einen Elfmeter schenken wollte. Er war absolut berechtigt. Meine Jungs müssen alles verstehen, dass die 3. Liga sehr hart ist. Wir haben brutale wochen hinter uns und vor uns. Wir brauchen noch vier Punkte, dann haben wir eine Riesenleistung gebracht.

Gino Lettieri, Coach des FSV Frankfurt: „Die Mannschaft hat sich das erkämpft, hat sich das erspielt. Wir haben einen ganz , ganz kleinen Schritt gemacht. Wir müssen weiter machen.“

Fazit: Den Sportfreunden Lotte stehen weitere kraftraubende Wochen bevor. In Abstiegsnot werden sie nicht mehr geraten. Aber den Fußball, der sie auszeichnete, technisch gut und taktisch ausgefeilt, gibt es zurzeit nicht. Schade, dass die Mannschaft aus dem Tecklenburger Land einen Bruch im Spiel hat. Das liegt nicht nur an den fehlenden Leuten. Die, die in Frankfurt gespielt haben, hätten sich zeigen können und den Trainer von ihren Fähigkeiten überzeugen müssen. Das war nicht der Fall.

Sportfreunde Lotte: 30 Fernandez –3 Wendel, 15 Heyer, 4 Nauber, 16 Neidhart – 31 Kaffenberger (71. Brock), 8 Dej, 7 Hettich (46. Granatowski) - 24 Lindner (46. Tankulic), 9 Sane, 19 Freiberger

FSV Frankfurt: 21 Pirson – 2 Ochs, 3 Schorch, 14 Barry, 22 Corbin-Ong – 31 Stark (71. Streker), 4 Heitmeier, 32 Salem (80. Morabet) – 17 Russ, 9 Kader (89. Morabit), 8 Bahn.

Tore: 1:0 Stark (23, Foulelfmeter), 2:0 Barry (38.)

Gelbe Karten für Lotte: Heyer (5.) und Rosinger (5.).