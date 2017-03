Beim FSV Frankfurt mit letztem Aufgebot Jede Menge Fragezeichen für SF-Lotte-Trainer Atalan

Lotte/Frankfurt. Ohne drei Verletzte und drei gesperrte Spieler tritt Fußball-Drittligist SF Lotte am Samstag (14 Uhr) mit dem letzten Aufgebot im Volksbank Stadion auf den FSV Frankfurt. Mit den Problemen, die die Bornheimer haben, möchten die Lotter dennoch bestimmt nicht tauschen.

Wie lange fehlt Pires-Rodrigues? Der Lotter Spielmacher hat zwar nicht den befürchteten Kreuzbandriss erlitten, doch mit einem Innenbandriss fehlt Pires-Rodrigues sechs bis acht Wochen lang aus. „Für Kevin ist die Saison beendet. Das ist ein ganz großer Verlust für uns, denn er war in überragender Form“, bedauerte Trainer Ismail Atalan.

Bekommt Lotte die Ersatzbank gefüllt? Gerade so – weil Alexander Hettich nach langer Verletzung wieder einsatzfähig ist, stehen Atalan 16 Feldspieler zur Verfügung. Innenverteidiger Matthias Rahn (Gelbrot in Großaspach), Rechtsverteidiger Alexander Langlitz (10. Gelbe Karte) und Linksaußen Phillipp Steinhart (5. Gelbe Karte) sind in Frankfurt gesperrt.

Wie besetzt Atalan die rechte Außenverteidigung? „Da habe ich bislang noch keine konkrete Vorstellung“, sagte Atalan 24 Stunden vor dem Spiel: „Moritz Heyer und Dennis Engel können dort spielen – zum Beispiel.“

Kehren die Sportfreunde zum 4-3-3-System zurück? Auch in diesem Punkt will der Trainer erst am Spieltag eine Entscheidung fällen. Zuletzt in Großaspach (0:2) hatte seine Mannschaft statt im gewohnten 4-3-3- in der 4-2-3-1-Taktik begonnen.

Was fordert Lottes Trainer von seiner Notelf? „Wir müssen in dieser Situation mit Höchsteinsatz alles raushauen, was in uns steckt, und vor allem läuferisch über unsere Grenzen hinausgehen. Die Spieler, die eine Chance bekommen, müssen mir zeigen, dass ich sie in den letzten Wochen zu Unrecht wenig oder nicht berücksichtigt habe“, äußerte Atalan, der den FSV wesentlich stärker einschätzt als es die Tabelle besagt: „Sie haben einen enorm erfahrenen Kader, mit Yannick Stark und Massimo Ornatelli ein starkes Mittelfeld und vorne mit Cagatay Kader einen sehr talentierten Mann.“

Wie sieht es beim Gegner sportlich aus? Auch FSV-Trainer Gino Lettieri, der vor dreieinhalb Wochen Roland Vrabec abgelöst hat, konnte das Ruder bislang noch nicht herumreißen. In den vergangenen neun Spielen ohne Sieg erzielte Frankfurt nur drei Tore und erbeutete zwei Zähler. Sechs Punkte beträgt der Rückstand des Drittletzten in der Tabelle auf das rettende Ufer. Das Fehlen von Stürmer Fabian Schleusener (8 Tore, Reha nach Kreuzbandriss) wiegt schwer.

Wie turbulent geht es beim FSV ansonsten zu? Sehr. Das Präsidium um Julius Rosenthal und Geschäftsführer Clemens Krüger treten zum 31. März zurück, die Lizenz für die nächste Saison ist in Gefahr, sogar eine Insolvenz scheint nicht ausgeschlossen.

Wie geht es aus? Lotte mobilisiert alle Reserven und siegt verdient mit 1:0.