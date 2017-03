Nur leichte Entwarnung SF Lotte: Pires-Rodrigues fällt längerfristig aus

Lotte. Leichtes Aufatmen bei Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte. Mittelfeldspieler Kevin Pires-Rodrigues hat sich im Auswärtsspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach (0:2) nicht ganz so schwer verletzt wie ursprünglich angenommen. Dennoch wird er für längere Zeit fehlen.

Nach einem Foul seines Gegenspielers Marlon Krause war Pires-Rodrigues bereits in der 35. Minute ausgewechselt worden. „Es war keine Absicht von Marlon Krause. Das will ich nicht sagen. Aber es war ein grobes Foul“, sagte Lottes Trainer Ismail Atalan, der zu diesem Zeitpunkt noch einen Kreuzbandriss bei seinem Spieler befürchtet hatte. Die weiteren ärztlichen Untersuchungen ergaben nun, dass nicht das Kreuzband, aber das Innenband im rechten Kniegelenk gerissen ist. (Weiterlesen: Spielbericht von der Lotter Niederlage in Großaspach).

Konservative Behandlung

Damit wird der 25-Jährige den Sportfreunden in der entscheidenden Saisonphase der 3. Liga nicht zur Verfügung stehen. Der Verein rechnet damit, dass der Spieler sechs bis acht Wochen ausfällt. Der letzte Spieltag steht am 20. Mai auf dem Programm, also in genau acht Wochen. Pires-Rodrigues wird konservativ behandelt und wird die gesamte Reha bei SFL-Physiotherapeutin Melanie Hubert absolvieren.