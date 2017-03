Am Samstag gegen Frankfurt Sportfreunde Lotte: Nächste Chance zum Klassenerhalt

Lotte. Es fehlen nur noch wenige Punkte, um den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Drei wichtige Zähler könnten die Sportfreunde Lotte daher am Samstagnachmittag beim FSV Frankfurt recht gut gebrauchen (Anstoß: 14 Uhr, Volksbank-Stadion).

Es zieht sich förmlich wie ein Kaugummi. Vier oder fünf Punkte müssten es schon noch sein, um endlich den Klassenerhalt feiern zu können. Die letzten Spiele gingen die Sportfreunde Lotte aber förmlich auf dem Zahnfleisch. Das muss als eine logische Konsequenz dessen bewertet werden, was der Verein in dieser Saison schon geleistet hat. Doch das DFB-Pokalaus gegen Borussia Dortmund könnte in den Köpfen doch für eine größere Enttäuschung gesorgt haben, als es sich die Spieler selbst eingestehen wollen. Es folgte das 0:0 gegen den Halleschen FC und am Mittwoch das 0:2 in Großaspach. Beides waren Spiele, in denen besonders nach vorne nicht so viel gelang und individuelle Fehler Lotte wichtige Punkte gekostet hatten.

Auf Liga konzentrieren

Jetzt folgt also das schwere Auswärtsspiel beim FSV Frankfurt und wieder hofft man auf die letzten Zähler, die für den Klassenerhalt noch fehlen. Dass dabei vor allem die Hintermannschaft für den nötigen Rückhalt sorgen muss, ist auch die Aufgabe von Linksverteidiger Nico Neidhart. Der 22-Jährige, der in der Vergangenheit in der Jugend des VfL Osnabrück eine gute Ausbildung genießen konnte, hat sich in den vergangenen Monaten immer weiter positiv entwickelt. 30 Pflichtspieleinsätze mit drei eigenen Treffern sowie drei Torvorlagen sprechen da in dieser Saison eine deutliche Sprache. Dass die Pokalbegegnung gegen Borussia Dortmund vor über einer Woche der Mannschaft einen leichten Knacks gegeben haben könnte, glaubt der 1,78 m große Verteidiger aber nicht. „So ein Erlebnis, wie gegen den BVB zu spielen, hat man nicht oft. Viele werden so ein Spiel auch nur ein Mal in ihrer Karriere erleben. Doch das ist alles abgehakt. Daher muss nun die volle Konzentration auf die Liga gehen. Schließlich schauen wir in der Tabelle noch nach unten und wir müssen alles versuchen, unsere Punkte zum Klassenerhalt bald zu holen“. (Weiterlesen: Alles zu den Sportfreunden Lotte)

Kein Gedanke an Aufstiegsplatz

Vor allem vom Gerede um einen Tabellenplatz, der zum Aufstieg berechtigen würde, will Neidhart derzeit nichts hören. „Das bringt ja nichts. Wir müssen nach Frankfurt erst mal noch das letzte Nachholspiel gehen Holstein Kiel gewinnen. Und das wird schwer genug. Das wir derzeit Probleme haben, ist den vielen Spielen geschuldet. Man muss ja sehen, dass wir innerhalb der letzten Wochen fast alle drei Tage ein Pflichtspiel hatten. Daher muss und kann man immer nur den nächsten Gegner sehen und sonst nichts“.

Von Träumen hält Nico Neidhart daher nicht viel. „Wenn man sieht, wie eng diese Liga ist, muss man erst mal den Klassenerhalt sicher haben. Alles andere macht ja keinen Sinn. Es kann schließlich ganz schnell gehen, dass man wieder nach unten rutschen kann. Deswegen müssen wir zunächst Punkt für Punkt sammeln. Erst dann kann man sehen, ob und was in dieser Saison noch geht“.

Bei Klassenerhalt gegen Meppen?

Ob er sich im Falle des Klassenerhaltes in der kommenden Saison ein Duell mit dem von seinem Vater trainierten SV Meppen wünscht, will er aber nicht von der Hand weisen. „Mit meinem Vater Christian spreche ich regelmäßig über die Lage in der dritten Liga. Aber auch über die in der Regionalliga, wo der SV Meppen spielt. Ob ich dann in der nächsten Saison gegen den SV Meppen spielen werden, kann ich nicht sagen. Ich fühle mich derzeit in Lotte recht wohl und muss sehen, wie es im Sommer für mich weitergeht. Ein Duell in der dritten Liga gegen Meppen hätte sicherlich für mich und meinen Vater einen ganz besonderen Reiz. Momentan ist aber jeder komplett mit seinem eigenen Verein beschäftigt, sodass man die weitere Entwicklung abwarten muss“.

Am Samstag beim FSV Frankfurt gilt nun dieselbe Marschroute wie schon in den vergangenen Wochen. Dabei wollen die Sportfreunde alles reinwerfen, um am Ende endlich einen großen Schritt zum Klassenerhalt zu schaffen. Dann aber muss eben alles passen. An Nico Neidhart soll es da sicher nicht liegen.