Osnabrück. Das Saarland hat gewählt: CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer bleibt an der Macht. Der Schulz-Effekt wirkt nicht. Ein Kommentar.

Der Auftakt zum Superwahljahr 2017 hätte überraschender kaum ausfallen können: Statt die viel beschworene Wechselstimmung zu bestätigen, die Deutschland angeblich ergriffen haben soll, stimmt das Saarland für ein nüchternes „Weiter so“. Lieber noch einmal fünf Jahre Große Koalition unter Annegret Kramp-Karrenbauer, als ein Experiment unter Beteiligung der Linken. Und nebenbei wird noch der Höhenflug der AfD gebremst.

Die Wahlverlierer sind vor allem zwei Männer, die im Saarland gar nicht zur Wahl standen, denen aber Wunderkräfte zugesprochen werden: der von der SPD zum Messias verklärte Martin Schulz und der Mini-Schulz der FDP, Christian Lindner. Dem einen gelang das im Großen nicht, was dem anderen im Kleinen misslang: Den künstlich erzeugten Wirbel um die eigene Person in ausreichend Wählerstimmen bei einer Wahl umzumünzen. Die Mahnung für die Bundestagswahl im September lautet also: Selbstbeweihräucherung vernebelt allzu schnell den Blick auf die politische Realität.

Noch etwas ist an der Saar-Wahl bemerkenswert: die vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung. Die mit der Flüchtlingskrise eingesetzte Politisierung der Gesellschaft scheint Bestand zu haben, auch wenn sicherlich noch Luft nach oben ist. Dass aber gerade mit der langweiligen politischen Botschaft des „Weiter so“ eine derartige Mobilisierung zu erreichen ist, dürfte vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel aufhorchen lassen: Es braucht nicht zwangsläufig einen Hype, um eine Wahl deutlich zu gewinnen. Solide Politik tut’s auch.