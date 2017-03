Weißrussische Sicherheitskräfte zwingen einen Demonstranten in Minsk in ihr Fahrzeug. Foto: AFP

Osnabrück. In Russland und Weißrussland geht der Staat gegen die stärksten Proteste seit Langem vor. In beiden Ländern werden die Regime alles tun, um sie zu ersticken. Gelingt es dem weißrussischen Machthaber Lukaschenko in Minsk nicht, droht ein Eingreifen Russlands.