Osnabrück. Schon frühzeitig hat das Landeskriminalamt das NRW-Innenministerium über Anschlagspläne des Berlin-Attentäters Anis Amri informiert. Das legt ein nun aufgetauchtes internes Schreiben nahe. Um die Suche nach der Wahrheit geht es im Untersuchungsausschuss aber nur noch am Rande, bedauert unsere Kommentatorin.

Wer hat wann was gewusst im Fall Amri und wer hätte wann wen warnen können? Wäre den Parteien in Nordrhein-Westfalen in erster Linie an Aufklärung gelegen mit dem Ziel, mögliche Fehler in der Zusammenarbeit der Behörden zu finden und abzustellen, so wäre das ein höchst lobenswertes Vorgehen. Doch darum geht es nur am Rande.

In erster Linie spielen zwei Daten die Hauptrolle: der 14. Mai mit der Landtagswahl in NRW und der 24. September mit der Bundestagswahl. Bis dahin gilt es für alle Fraktionen, aus dem Fall Amri möglichst viel Kapital zu schlagen. Das ist zwar abstoßend mit Blick auf die zwölf Opfer des Anschlags, aber das gehört offenbar dazu im politischen Geschäft. Erst kommt die Macht, dann die Moral.

Zwei Dinge bleiben bemerkenswert: Erstens beschäftigen sich auf Landes- und Bundesebene zu viele verschiedene Behörden mit der Terrorabwehr; diese wissen zudem zu wenig von der Arbeit der anderen. Und zweitens macht stutzig, wie wenige SPD-Politiker dem NRW-Genossen Ralf Jäger beispringen. Da liegt die Vermutung nahe, dass im aktuellen Schulz-Höhenflug schon heimlich über die Verteilung von Posten in Berlin nachgedacht wird. Und da könnte es anderen SPD-Landesinnenministern gar nicht so ungelegen kommen, wenn der ohnehin angeschlagene Kollege Jäger weiter beschädigt würde im Untersuchungsausschuss.