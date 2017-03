Drahtzieher vieler Anschläge Al-Kaida-Anführer in Afghanistan bei US-Angriff getötet

Bei dem Bombenanschlag auf das Hotel Marriott in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad im Jahr 2008 starben über 50 Menschen. Yasin gilt als Drahtzieher. Foto: Shabbir Hussein

Washington/Kabul. US-Streitkräfte haben bei einem Angriff in Afghanistan einen Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida getötet. Wie das Pentagon am Morgen mitteilte, sei Qan Yasin bereits am 19. März einem Luftangriff in der Provinz Paktika zum Opfer gefallen.