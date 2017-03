Nur vereinzelte Auseinandersetzunegn Friedlicher Verlauf der Kundgebungen gegen AfD in Bielefeld

Bielefeld. Die Kundgebungen gegen die AfD-Veranstaltung in Bielefeld sind am Freitag friedlich verlaufen. Nur vereinzelt kam es zu Auseinandersetzungen.

Am Freitag fanden zwei angemeldete Versammlungen unter freiem Himmel und weitere Aktionen gegen eine Veranstaltung der Partei AfD im Gebäude der Volkshochschule im Ravensberger Park statt. Die angemeldete Versammlung im Rochdale Park und der angemeldete Aufzug vom Kesselbrink zum Rochdale Park verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Nur am Rande der Versammlungen, außerhalb des eigentlichen Versammlungsraumes, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und einer Personengruppe.

1000 Teilnehmer

Gegen 18.05 Uhr begann die Versammlung am Kesselbrink. Zehn Minuten später setzten sich circa 450 Teilnehmer in Richtung Rochdale Park in Bewegung. Die Teilnehmerzahl wuchs während des Aufzugs auf 800 bis 1000 an. Um18.30 Uhr wurde die Versammlung für beendet erklärt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Bielefeld. Die Teilnehmer wurden vom Versammlungsleiter aufgefordert, sich der Versammlung im Rochdale Park anzuschließen.

Störungsfreie Anreise

Die Versammlung im Rochdale Park begann gegen 18.20 Uhr mit etwa 350 Teilnehmern. In der Spitze nahmen insgesamt knapp 1500 Teilnehmer an der Versammlung im Rochdale Park teil. Die Versammlung wurde um 21.45 Uhr beendet.

Die Anreise der Teilnehmer zur Parteiveranstaltung verlief ebenfalls störungsfrei. Die Parteiveranstaltung endete um 21.25 Uhr. Insgesamt wurden elf Platzverweise an Sperrstellen der Polizei ausgesprochen. Alle Platzverweise wurden befolgt. (Weiterlesen: Bielefelds OB antwortet auf Brief – AfD unzufrieden)

Schläge und Tritte

Gegen 20.20 Uhr entfernte sich eine größere Personengruppe von der Versammlung im Rochdale Park in Richtung Innenstadt. Die Personen betraten dabei die Fahrbahn und reagierten nicht auf Ansprache der Polizei. Es kam zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, so dass die Polizei gegen die Personen einschritt. Dabei kam es aus der Gruppe heraus zu Schlägen und Tritten gegen Polizeibeamte. Von 76 Personen wurden die Personalien festgestellt. Die Versammlung wurde aufgelöst. Es wurden gegen alle Personen Anzeige erstattet.

Des Weiteren wurde Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte, sowie Nötigung erstattet. Alle Personen erhielten Platzverweise. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand.

Zufrieden mit Verlauf

Die Polizei ist mit dem friedlichen Verlauf der angemeldeten Versammlungen zufrieden. Das Konzept der Polizei, ein Aufeinandertreffen rivalisierender Gruppierungen zu verhindern, um einen störungsfreien Verlauf der Versammlungen und Veranstaltungen zu gewährleisten, ist aufgegangen. Gegen die Teilnehmer, die in der Innenstadt gefährliche Situationen im Straßenverkehr verursachten, schritt die Polizei konsequent ein.