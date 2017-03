Kommentar Populismus gefährdet unsere Demokratie

Osnabrück. Populismus ist auf dem Vormarsch, die Presse in der Kritik. Eine Herausforderung für Gesellschaft und die Medien, kommentiert NOZ-Chefredakteur Ralf Geisenhanslüke.

Die Gründungsväter der Bundesrepublik haben 1949 sehr bewusst großen Wert auf die freiheitliche Lebensweise in unserem Land und auf ein demokratisches Grundverständnis gelegt. Die Pressefreiheit spielt dabei eine besondere Rolle.

Alle Institutionen und Menschen haben in unserer Demokratie eine große Verantwortung übernommen, der wir uns immer wieder stellen müssen. Aus unserer Sicht als Presse gilt dies gerade in diesem Jahr. Wir müssen und wollen uns die Frage gefallen lassen, ob wir noch scharf hinsehen und gut zuhören. Ob wir immer unvoreingenommen und differenziert berichten. Ob wir bisweilen nicht Teil einer herrschenden Kaste geworden sind, die den Blick auf das Normale verloren hat.

„Raumschiff Berlin“

Das „Raumschiff Berlin“ als Synonym für die Abgehobenheit der Politik: Da ist etwas dran, und es ist auch andernorts so. Wir müssen uns nicht wundern, dass der Populismus in der ganzen Welt Aufwind erhält und die Medien im gleichen Atemzug in der Kritik stehen – einige Male zu Recht.

Staatsform der Mutigen

Der neue Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier hat die Demokratie die Staatsform der Mutigen genannt. Dazu gehört auch der Mut, Fehler zu erkennen und aus ihnen zu lernen. Als Medien wollen wir das tun. Fehler der Geschichte sollten aber nicht wiederholt werden. Populismus, die kurze, manipulative Parole auf Kosten anderer, hat noch nie zu einem guten Ende geführt. Deshalb sind unsere Herausforderungen für das laufende Jahr: ein Journalismus, der besser ist als jemals zuvor. Und die konsequente Warnung, dass und warum Populismus unsere Demokratie gefährdet.

Weitere NOZ-Kommentare finden Sie hier.

Alle Texte des Themenprojekts unserer Redaktion unter dem Motto „Populismus, Positionen, Perspektiven“ finden Sie unter diesem Link.