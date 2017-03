Kommentar Rot-rote Träume – was die Wahl im Saarland bedeutet

Osnabrück. Rot-Rot im Saarland? Das wäre in mehrfacher Hinsicht ein Knaller, auch, weil Oskar Lafontaine dann wieder Seit‘ an Seit‘ mit seinen alten Kameraden schritte. Was aber macht dann Angela Merkel? Ein Kommentar.

„Es sollten rot-rote und rot-rot-grüne Experimente vermieden werden.“ Wer diesen Satz hört, kommt nicht auf die Idee, dass hier ein glühender Wahlkämpfer spricht. Eher schon ahnt er wegen des Inhalts und Satzbaus, wer ihn gesagt hat: die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel, und zwar vor wenigen Tagen im Saarland – im Wahlkampf.

Nagelprobe für Schulz

Die Abstimmung dort am Sonntag ist die erste echte Nagelprobe für SPD-Hoffnung Martin Schulz. Bringt er nur Wind oder auch Wähler? In den Umfragen jedenfalls deutet sich Bewegung an. So viel, dass es für die beliebte Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer am Ende sogar eng werden könnte. Wenn sich der SPD statt der bisherigen Rolle als Juniorpartner plötzlich die besagten roten Optionen bieten, könnte die Saar-CDU das Nachsehen haben.

Irrationaler Personenkult

Kämpft Merkel, um das zu verhindern? Den Eindruck hat man nicht. Noch herrscht zwar keine Kohl-muss-weg-Stimmung, in der die Vorsitzende mehr schaden als nutzen würde. Doch agiler, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, sind fraglos die Sozialdemokraten. Die CDU führt Ruhe und Gelassenheit ins Feld. Das kann funktionieren, gerade in Zeiten, in denen der um und von Schulz inszenierte Personenkult langsam ins Irrationale abzugleiten droht. Dreht er das Saarland nicht, wird er jedenfalls auf Normalmaß schrumpfen. Bringt er aber die Wende, hat Merkel auch innerparteilich ein Problem.

