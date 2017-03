Warnung vor „massiven Ausfällen“ Hebammen und Kassen streiten über Bezahlung

Osnabrück. Es kracht gewaltig zwischen Hebammen und Krankenkassen: Die einen warnen vor „massiven Ausfällen in der klinischen Geburtshilfe in ganz Deutschland“, die anderen behaupten, die Qualität der Arbeit werde sogar verbessert.

Worum geht es? Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV) steckt in Verhandlungen mit dem Deutschen Deutscher Hebammenverband über die Bezahlung von selbstständigen Geburtshelferinnen, die Frauen für eine Geburt ins Krankenhaus begleiten, sogenannten Beleghebammen.

Der Hebammenverband wirft dem GKV nun vor, die Vergütung senken zu wollen. Künftig dürfe etwa eine freiberufliche Hebamme nach dem GKV-Plan nur noch zwei Frauen gleichzeitig betreuen. Jede weitere Leistung sei nicht mehr abrechenbar. Das bedeutet, dass eine Hebamme, die zwei Geburten betreut, keine dritte Frau telefonisch beraten und diese Leistung abrechnen könnte.

Aktuell bekommen Hebammen laut Verband für eine Geburt 271,94 Euro. Für eine Beratung kämen pro angefangene halbe Stunde 17,89 Euro hinzu, jeweils plus Nachtzulagen. Außerdem seien weitere problematische Regelungen geplant. So sei in der Pauschale die Zeit von drei Stunden mit abgegolten. Innerhalb dieser Zeit könne die Hebamme dann aber keine Betreuung für eine andere Frau abrechnen, wenn die erste ihre Hilfe nicht mehr brauche.

Der GKV hält dagegen: Bei den Vorwürfen handele es sich nur um einen Teil eines Paketes. Seit Sommer vergangenen Jahres verhandeln Hebammen und Krankenkassen über dieses Thema. Mittlerweile liegen Vorschläge beider Seiten einer Schiedsstelle vor. Der GKV-Spitzenverband schlage vor, die Vergütung der Beleghebammen um 30 Prozent zu erhöhen. Demnach soll eine Geburt künftig mit 331 Euro, statt mit 271,94 Euro vergütet werden und maximal zwei Frauen gleichzeitig betreut werden, um die Qualität der Arbeit zu sichern.

Rund 1800 Geburtshelferinnen sind von diesen Verhandlungen betroffen. Darüber hinaus gibt es viele Hebammen, die die Geburt selbst nicht begleiten, sondern vorher und nachher tätig sind. Bis Mai will die Schiedsstelle über die Vorschläge der Verbände entscheiden.