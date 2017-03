Faktencheck „Zeitumstellung spart Energie“ - Stimmt das eigentlich?

Osnabrück. Der Nutzen der Zeitumstellung ist umstritten. Die Befürworter verweisen auf den geringeren Energieverbrauch, wenn es am Abend länger hell ist. Gegner halten das für Unsinn. Sie haben recht.

Die Zeitumstellung hilft beim Energiesparen - das zumindest war das Argument, als in Deutschland in den beiden Weltkriegen und dann später ab 1980 wieder die Sommerzeit eingeführt wurde. Die Annahme lautete, dass die Menschen im Sommer abends weniger das Licht anmachen, wenn es draußen länger hell bleibt.

Die Fakten zeigen: Das Argument ist falsch. Der Spareffekt ist so nicht eingetreten, wie zahlreiche Untersuchungen belegen. Zwar sinkt in den Abendstunden der Stromverbrauch, weil weniger Lampen brennen. Dies macht aber nur einen kleinen Anteil an den Energiekosten aus. Seit es Energiesparlampen gibt, ist der Effekt noch geringer. Außerdem unternehmen die Deutschen am Abend mehr, etwa mit dem Auto, was mehr Energie kostet. Vor allem heizen die Deutschen am Morgen mehr , wenn sie früher aufstehen - insbesondere in der Übergangszeit im Frühjahr und Herbst. Zum Energiesparen eignet sich die Sommerzeit somit definitiv nicht.