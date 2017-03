Flüchtlinge verunglückt Wieder viele Tote auf dem Mittelmeer

dpa/KNA/uwe Istanbul/Valleta/Berlin. Auf dem Mittelmeer häufen sich wieder folgenschwere Unglücke mit Flüchtlingsbooten. Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz fordert drastische Konsequenzen.

Bei der Überfahrt nach Griechenland sind Medienberichten zufolge elf Migranten vor der türkischen Küste ertrunken. Ein Schlauchboot mit 22 Menschen an Bord sei nahe der griechischen Insel Samos gesunken, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Dogan am Freitag. Sieben Menschen konnten demnach gerettet werden, vier werden immer noch vermisst. Die türkische Küstenwache suchte nach den Vermissten.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk befürchtet nach dem Kentern zweier Boote vor der libyschen Küste mehrere hundert Tote. Üblicherweise seien auf solchen Schlauchbooten jeweils 120 bis 130 Personen unterwegs, erklärte UNHCR nach dem Unglück vom Vortag. Zudem sei der Hilferuf eines dritten Bootes eingegangen, nach dem noch gesucht werde. Es sei daher von deutlich mehr Toten auszugehen als den bislang fünf geborgenen jungen Männern.

Laut italienischen Medienberichten kamen 2017 bislang bereits etwa 40 Prozent mehr Migranten auf dem Seeweg ins Land als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Ärzte ohne Grenzen wies unterdessen laut der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Freitag) Vorwürfe zurück, Nichtregierungsorganisationen machten mit der Seenotrettung Geld. „Es gibt für uns keinen Nutzen“, sagte Marco Bertotto von Ärzte ohne Grenzen dem Blatt. Hilfsorganisation seien vielmehr nur deshalb verstärkt im Mittelmeer im Einsatz, da es Europa nicht gelinge, wirksame Rettungsmechanismen einzurichten.

Österreichs Außenminister Sebastian Kurz kritisierte die Rettungsaktionen von Hilfsorganisationen scharf. „Der NGO-Wahnsinn muss beendet werden“, sagte der ÖVP-Politiker am Freitag in Malta bei einem Besuch der Frontex-Mission. Die Arbeit der Freiwilligen führe dazu, dass mehr Flüchtlinge im Mittelmeer ums Leben kämen statt weniger. Viele würden sich zu Partnern der Schlepper machen, so Kurz.

Der Minister plädierte abermals dafür, dass die geretteten Flüchtlinge nicht mehr nach Italien gebracht werden sollten. Sie sollten nach australischem Vorbild gestoppt und in Flüchtlingszentren außerhalb der EU untergebracht werden. Wenn den Migranten klar sei, dass sie auf Inseln wie Lampedusa (Italien) oder Lesbos (Griechenland) gestoppt werden, würde sich innerhalb kürzester Zeit niemand mehr auf den Weg machen, zitierte die österreichische Nachrichtenagentur APA Kurz.