Fluch und Segen in der EU 60 Jahre Europäische Union: Das gefällt uns, das nervt uns

28 Länder, 24 Sprachen - so ist die EU. Wichtige Arbeitsunterlagen werden oft in alle Sprachen übersetzt, das dauert. Muss das wirklich sein? Die drei Arbeitssprachen sind Englisch, Französisch und Deutsch. Aber eigentlich reicht auch schlechtes Englisch. Wie EU-Kommissar Günther Oettinger bewies, als er sagte: „In my homeland Baden-Württemberg we are all sitting in one boat.“ (Er meinte wohl: „In meiner Heimat Baden-Württemberg sitzen wir alle in einem Boot“).