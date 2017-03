Insgesamt elf Festnahmen Ermittler rätseln über Motiv des London-Attentäters

AFP/dpa London. Nach dem Terroranschlag vor dem britischen Parlament hat die Polizei zwei weitere Personen festgenommen.

Beamte griffen in der Region um Birmingham und in Manchester zu, wie Scotland Yard am Freitag mitteilte. Die Behörde stufte die Festnahmen zweier Männer im Alter von 27 und 35 Jahren als wichtig ein. Die Polizei hatte zuvor bei Razzien in mehreren Orten des Landes acht weitere Menschen festgesetzt. Außerdem wurde eine 32-jährige Frau am Freitagmorgen in Manchester festgesetzt.

Laut Polizei gab es die Razzien an 21 verschiedenen Orten, die meisten davon im Raum London, in Birmingham und Manchester. 2700 Gegenstände seien konfisziert worden, eine große Menge an Daten von Computern sei sichergestellt worden. Rund 3500 Zeugen seien kontaktiert worden.

Eine Frau auf Kaution frei

Insgesamt gab es elf Festnahmen wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Terroranschlags. Eine der vier festgenommenen Frauen kam später gegen Kaution frei. Damit befinden sich nunmehr zehn Verdächtige in Gewahrsam. Die Polizei erklärte, es bestehe aktuell keine Bedrohung mehr.

Unterdessen veröffentlichte sie ein Foto des Angreifers, bei dem es sich um einen gebürtigen Briten handelt, der unter verschiedenen Namen auftrat. Demnach trat der 52-jährige Khalid Masood außerdem unter dem Namen Adrian Elms auf. Sein Geburtsname sei Adrian Russell Ajao.

Die Londoner Polizei hat am Freitag ein Bild des mutmaßlichen Attentäters Khalid Masood veröffentlicht. Foto: Metropolitan Police/AP/dpa

Motiv weiter unklar

Mark Rowley, Anti-Terror-Chef bei Scotland Yard, sagte, die Ermittlungen konzentrierten sich weiter auf die Frage des Motivs, mögliche Komplizen und Hintermänner sowie den Hergang der Tatvorbereitung. Rowley bat die Bevölkerung bei den Ermittlungen um Mithilfe.

Zahlreiche Durchsuchungen

Scotland Yard zufolge gab es Durchsuchungen an fünf Adressen, 16 weitere wurden beendet.

Hier finden Sie den Liveblog zum Anschlag in London zum Nachlesen >>

Die Zahl der Verletzten gab Scotland Yard jetzt mit 50 an – zuvor war von etwa 40 die Rede. Von ihnen wurden 31 im Krankenhaus behandelt, darunter zahlreiche ausländische Touristen. Zwei Opfer befinden sich in einem kritischen Zustand, einer davon habe lebensbedrohliche Verletzungen. Auch zwei Polizisten liegen laut Scotland Yard schwer verletzt im Krankenhaus.

Zum Islam konvertiert?

Masood wurde in der südostenglischen Grafschaft Kent geboren, wuchs dort in Rye auf und lebte zuletzt in der Region West Midlands. Dort liegt auch die Stadt Birmingham, die als Hochburg der britischen Islamistenszene gilt. Das bei dem Anschlag verwendete Fahrzeug wurde laut BBC ebenfalls in Birmingham angemietet. Der Täter soll nach Zeugenaussagen bis zum vergangenen Juni mit Frau und Kindern in der Großstadt gelebt haben. Zeugen beschreiben ihn als „sehr religiös“.

Britische Medien berichteten, Masood sei zum Islam konvertiert und habe 2004 eine Muslimin geheiratet. Später habe er in Saudi-Arabien gearbeitet, wo er sich vor seiner Rückkehr nach Großbritannien im Jahr 2009 radikalisiert habe. Die Boulevardzeitung „Sun“ schrieb, Masood sei vor der Tat in der südlichen Küstenstadt Brighton in einem Hotel abgestiegen. Die Polizei durchsuchte das Hotel, nachdem sie im Tatfahrzeug eine entsprechende Rechnung fand.

Als „Randfigur“ dem Geheimdienst bekannt

Zwischen 1983 und 2003 geriet Masood mehrfach mit der Justiz aneinander. Er wurde wiederholt wegen Körperverletzung, Waffenbesitzes und Störung der öffentlichen Ordnung verurteilt und inhaftiert. Er galt aber nicht als Gefährder, und es liefen zuletzt keine Ermittlungen gegen ihn. Premierministerin Theresa May zufolge geriet Masood jedoch vor einigen Jahren bei Ermittlungen zu „gewalttätigem Extremismus“ als „Randfigur“ ins Visier des Geheimdienstes MI5.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin sagte zu dem Anschlag: „Ein vollständiges Bild erschließt sich uns noch nicht.“ Er fügte an, man teile gemeinsame Werte, aber auch den Bedrohungsraum. Die Gefährdungslage sei hoch.

Fünf Tote

Der Täter war am Mittwoch mit einem Wagen gezielt in Passanten auf der Westminster Bridge Fußgänger angefahren und tötete dabei eine 43-jährige Britin und einen 54-jährigen Touristen aus den USA. Anschließend erstach er einen 48-jährigen Polizisten vor dem Parlament, bevor ihn die Polizei erschoss. Ein bei dem Anschlag schwer verletzter 75-Jähriger starb am Donnerstagabend im Krankenhaus. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte die Tat für sich reklamiert. Es war der erste Anschlag auf britischem Boden, zu dem sich der IS bekannte.

Zweifel an IS-Auftrag

Der Terrorismusforscher Neumann zweifelte an einem IS-Auftrag für Masood. Die Miliz habe den Anschlag zwar für sich reklamiert, aber es gebe IS-Publikationen, die in den vergangenen 24 Stunden veröffentlicht wurden, die den Anschlag in London nicht erwähnen, sagte der Leiter des internationalen Zentrums zur Erforschung von Radikalisierung (ICSR) am Londoner King’s College der Deutschen Presse-Agentur. „Und das bedeutet, dass offensichtlich die Leute in Syrien keine Ahnung hatten, dass er passiert.“

Der Tod des unbewaffneten Polizisten Keith Palmer löste derweil eine Welle der Solidarität aus. Wie am Freitagnachmittag der Webseite „Just Giving“ zu entnehmen war, gingen für die Familie des Polizisten bereits mehr als 550.000 Pfund (knapp 640.000 Euro) an Spenden ein. Der Londoner Polizeiverband hatte den Spendenaufruf gestartet.

Hier lesen Sie einen Kommentar zum Anschlag >>