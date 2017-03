frg Osnabrück. Am Tag nach dem Terroranschlag in London gibt es viele Fragen. Unklar bleibt, ob der Angreifer Mittäter hatte. Unklar ist auch, ob das IS-Bekenntnis echt ist. Ein Kommentar.

Mitgefühl und der Schwur auf die Wehrhaftigkeit der Demokratie: Der Anschlag von London löst die üblichen Reaktionen aus, wie zuvor in Brüssel, Nizza und Berlin.

Die Ermittler hatten den Attentäter schon vor Jahren im Visier. Verhindern konnten sie seine Tat nicht. Aber sie konstatieren, der Anschlag sei „vom internationalen Terrorismus inspiriert“. Was heißt das? Zweifellos handelte der Mann in der Absicht, Angst zu verbreiten –Terror im reinen Wortsinn. Aber verfolgte er konkrete Ziele? Noch bevor etwas über seine Identität bekannt wurde, stand für weite Teile der Öffentlichkeit das islamistische Motiv schon fest.

Es sind diese Reflexe, mit denen wir den Islamisten in die Karten spielen. Ihnen ist egal, wer die westliche Welt mit solchen Morden erschüttert. Folgerichtig reklamiert der IS Anschläge wie den von London für sich. Ob der Täter – auch bei dem glücklicherweise gescheiterten Anschlag in Antwerpen – wirklich Anhänger ihrer freiheitsverachtenden Ideologie war, spielt keine Rolle.

Genau das ist das Perfide an der Strategie dieses Guerilla-Terrorismus, der seinen Kampf bei uns mit nicht kontrollierbaren Waffen und notfalls ohne eigene Armee führt: Es gibt kaum eine Möglichkeit, wirksam und richtig auf Anschläge wie in London zu reagieren. Den besten Ansatz hat Premierministerin Theresa May noch am Abend der Tat geliefert. Ihre wichtige Botschaft: „Das Leben wird wie gewohnt weitergehen.“