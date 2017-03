Osnabrück. Gesundheitsminister Hermann Gröhe sagt dem Pflegekräftemangel den Kampf an: Ab Mitte 2018 sollen in Kliniken Personaluntergrenzen gelten. Eine gute Idee. Doch der Teufel steckt im Detail.

Rein rechnerisch muss sich hierzulande ein Pfleger um 13 Patienten kümmern. In Schweden sind es nur acht, in den USA nur fünf. Eine miese Bilanz also für die deutschen Kliniken, welche mithilfe vernünftiger Untergrenzen verbessert werden könnte. Auch die Mitarbeiter würden profitieren. Schon jetzt ist deren Belastung durch Arbeitsverdichtung, Personalmangel, Zeit- und Kostendruck enorm. Doch da die Mitarbeiter der größte Kostenfaktor im Klinikbetrieb sind, drohen ausgerechnet hier weitere Einsparungen. Untergrenzen könnten diesen Trend stoppen.

Doch der Teufel steckt im Detail: Welche Kriterien sollten für das Mindestpersonal gelten? Wann genau ist eine Abteilung gerade noch arbeitsfähig, wann nicht mehr? Wer entscheidet das, wer kontrolliert? Wie steht es um die Intensivpflege, würden hier höhere Schlüssel installiert? Und wie soll das alles überhaupt finanziert werden?

Und es bleibt das Grundproblem der Pflege: Schon jetzt wollen viel zu wenige Menschen einen Pflegeberuf ausüben, zu schlecht sind gesellschaftliche Anerkennung, Arbeitsbedingungen und Bezahlung. Doch ohne Personal ist jeder noch so gut gemeinte Personalschlüssel eine Luftnummer.