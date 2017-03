Arme gehen seltener wählen Kluft zwischen Arm und Reich schadet Demokratie

dpa/epd Berlin. Reichtum beruht in Deutschland vielfach auf Erbschaften - Arme bleiben oft arm. Die Sozialministerin warnt: Wegen dieser Ungleichheit wendeten sich viele von der Gesellschaftsordnung ab.

Die große Kluft zwischen Arm und Reich droht nach Einschätzung der Bundesregierung das Vertrauen vieler Menschen in die Demokratie in Deutschland zu untergraben. Es gebe eine „verfestigte Ungleichheit bei den Vermögen“, sagte Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) in Berlin unter Berufung auf ihren neuen Armuts- und Reichtumsbericht. „Die reichsten zehn Prozent der Haushalte besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens, die untere Hälfte nur ein Prozent.“

Reichtum beruht oft nicht auf eigener Leistung

Großer Reichtum, so Nahles weiter, beruhe oft nicht auf eigener Leistung. So basiere bei zwei von drei Reichen das Vermögen auf Erbschaften oder Schenkungen. „Je weniger aber Reichtum mit eigener Leistung zu tun hat, umso mehr stellt sich die Frage nach Gerechtigkeit.“

Alarmiert zeigte sich Nahles von der starken Abnahme der Wahlbeteiligung ärmerer Menschen in den vergangenen Jahren. „Dieser Befund ist echt krass“, sagte sie. Laut dem Bericht lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2014 bei Beziehern von hohen Einkommen bei rund 85 Prozent. Bei Geringverdienern waren es nur 71 Prozent. Zehn Jahre zuvor war diese Kluft mit einem Unterschied von 3 Prozentpunkten weit geringer.

„Sind die Unterschiede zwischen Arm und Reich zu groß und wird erworbener Reichtum als überwiegend leistungslos empfunden, so kann dies die Akzeptanz der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verringern“, heißt es dazu im Bericht.

Umstrittene Passagen gestrichen

Nahles bestätigte, dass sich Kanzleramt und Bundesarbeitsministerium nach monatelangen Verzögerungen auf eine gemeinsame Fassung des Berichtes geeinigt hätten. Der Entwurf sei nun in der Ressortabstimmung. Wann er im Bundeskabinett beschlossen wird, ist allerdings unklar. In einer früheren Fassung waren nach der Abstimmung mit dem Kanzleramt Passagen gestrichen worden, wonach Menschen mit mehr Geld mehr Einfluss auf politische Entscheidungen haben als Einkommensschwache.

Obwohl die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands in den vergangenen Jahren positiv verlief, kamen die Lohnzuwächse laut Nahles nicht bei allen an. Vor allem höhere Einkommensgruppen hätten profitiert, die unteren 40 Prozent hätten 2015 dagegen weniger verdient als Mitte der 1990er Jahre. So gebe es ganze Branchen wie Transport oder Einzelhandel, in denen die Löhne auf niedrigem Niveau stagnierten. „Wenn sich harte Arbeit für die, die klein anfangen müssen, kaum auszahlt und gleichzeitig hohe Vermögen häufig ohne eigene Leistung zustande kommen, ist das nicht nur für die Betroffenen ungerecht, sondern das schadet uns allen“, sagte Nahles.

Opposition: Skandalöse Befunde

Nahles forderte weitere Maßnahmen gegen Armut in Deutschland. Vor allem Kinderarmut bleibe ein großes Problem, sagte die Ministerin. Rund zwei Millionen Kinder in Deutschland seien armutsgefährdet, vor allem wenn ihre Eltern gar nicht arbeiteten oder nur in Teilzeit. Die Ministerin plädierte für mehr Angebote zur Kinderbetreuung, damit beispielsweise Alleinerziehende länger arbeiten gehen können. Eine weitere gefährdete Gruppen seien Selbstständige, die aufgrund ihres geringen Einkommens nicht für das Alter vorsorgten.

Die Linksfraktion bezeichnete die Befunde des Armuts- und Reichtumsberichts als skandalös. „Trotz der vermeintlich positiven Wirtschaftslage werden viel zu viele Menschen von dem gesellschaftlichen Reichtum ausgeschlossen, den sie geschaffen haben“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sabine Zimmermann. Sie forderte eine Erhöhung des Mindestlohns, mehr Unterstützung für Alleinerziehende und effektive Maßnahmen um die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen zu beseitigen.