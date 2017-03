Erste Hilfe beim verletzten Polizisten Tobias Ellwood: der tragische Held von London

Der Staatssekretär im Außenministerium versuchte nach dem Anschlag am Mittwoch, den von dem Angreifer niedergestochenen Polizisten mit Mund-zu-Mund-Beatmung zu retten. Nicht zum ersten Mal war Ellwood von einer Terrorattacke betroffen: Medienberichten zufolge kam sein Bruder Jonathan Ellwood bei dem Bombenanschlag auf Bali 2002 ums Leben. (Weiterlesen: der Liveblog von den Ereignissen am Tag nach dem tödlichen Anschlag.)

Der Abgeordnete Adam Afriyie berichtete der BBC, Ellwood sei herangeeilt, obwohl die Polizei geraten habe, sich in Sicherheit zu bringen. Er versuchte, den Polizisten Keith Palmer zu reanimieren, und blieb laut dem „Guardian“ bei ihm, bis der Verletzte von Rettungskräften abtransportiert wurde. Ellwoods Versuche blieben vergeblich, Palmer starb kurze Zeit später.

Politiker und Journalisten lobten Ellwoods Tat. „Wie Tobias Ellwood heute Nachmittag dem Polizisten geholfen hat, war heldenhaft!“, twitterte der Abgeordnete Ben Howlett.

BBC-Experte Frank Gardner, der selber 2004 Opfer eines Terrorangriffs wurde, twitterte: „Riesengroßen Respekt für meinen Freund Tobias Ellwood, der versucht hat, den niedergestochenen Polizisten zu retten und die Blutung mehrerer Stichwunden zu stillen. Vergebens.“

