Zusammenlegung der Ausbildung Gröhe rechnet mit Pflege-Ausbildungsreform noch vor der Wahl

dpa/AFP Berlin. Die Reform der Pflegeausbildung wird nach Einschätzung von Gesundheitsminister Hermann Gröhe noch in dieser Wahlperiode kommen. „Da bin ich sehr zuversichtlich“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“. Außerdem plant er Personaluntergrenzen für Kliniken.

„Einen Kompromiss schließt keiner mit sich selbst, da müssen mehr an einen Tisch, aber ich bin überzeugt, wir schaffen das.“

Kern des Gesetzes ist die Zusammenlegung der Ausbildung für die Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege und deren inhaltliche Neuausrichtung. Besonders die Altenpflege soll damit aufgewertet werden. Das Kabinett hat die Reform bereits beschlossen.

Widerstand aus eigenen Reihen

Inzwischen gibt es Widerstand aus der CDU/CSU-Fraktion. Dort besteht unter anderem die Sorge, dass eine solche vereinheitlichte Pflegeausbildung die Eintrittshürden für Hauptschulabsolventen erhöhen und ihnen einen erfolgreichen Berufsabschluss erschweren würde.

Mindeststandards für Pflegepersonal

Zudem plant Gröhe, zügig verpflichtende Mindeststandards für das Pflegepersonal in den deutschen Kliniken einzuführen. Im April will er eine entsprechende Gesetzesvorlage durch das Bundeskabinett bringen, wie die „Passauer Neue Presse“ am Donnerstag berichtete. „Eine gute Versorgung im Krankenhaus setzt eine angemessene Personalausstattung voraus“, sagte Gröhe der Zeitung. Mit dem Gesetz soll die Selbstverwaltung von Krankenhäusern und Krankenkassen zur Vereinbarung von Personaluntergrenzen verpflichtet werden.

Gröhe setzt auf Freiwilligkeit

Nach den Plänen des Ministers soll die Vereinbarung bis Ende Juni 2018 stehen und mit Jahresbeginn 2019 wirksam werden. Sollte bis Juni 2018 keine Vereinbarung der Selbstverwaltung zustande kommen, werde das Bundesministerium für Gesundheit bis Ende Dezember kommenden Jahre ersatzweise die ausstehenden Entscheidungen treffen.

Um dauerhaft mehr Personal beschäftigen zu können, werden die Krankenhäuser seit diesem Jahr durch einen Pflegezuschlag unterstützt. Dieser soll ab 2019 um die Mittel des Pflegestellen-Förderprogramms ergänzt werden und damit von bisher 500 Millionen Euro auf bis zu 830 Millionen Euro pro Jahr anwachsen.