Superwahljahr BSI-Chef rechnet mit mehr Cyberattacken im Wahlkampf

Osnabrück. Das Superwahljahr 2017 ist für Hacker ein willkommener Anlass für Angriffe auf die Politik. Die Experten der nationalen Cyber-Sicherheitsbehörde BSI rechnen mit deutlich mehr Angriffen. BSI-Chef Schönbohm ruft die Parteien dazu auf, sich besser zu schützen. Auch über virtuelle Gegenschläge müsse nachgedacht werden.

Die Zahl von Hackerangriffen auf die Politik wird nach Einschätzung des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in den kommenden Wochen und Monaten wegen des Wahlkampfs in Bund und Ländern zunehmen. In einem Gespräch mit unserer Reaktion sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm: „Ich denke, dass es mehr Cyberangriffe geben wird.“ Allein im vergangenen Jahr seien jeden Tag 20 hoch spezialisierte Angriffe gegen deutsche Regierungsnetze gezählt worden. Schönbohm betonte: „Wir bereiten uns vor und optimieren kontinuierlich die Sicherheit der Regierungsnetze. Zudem beraten wir auf Wunsch die Parteien.“ Als zum Beispiel im Baltikum eine gefälschte Internet-Domäne mit Bezug zur CDU angemeldet wurde, habe sein Amt sofort die CDU informiert.

Parteien müssen handeln

Dabei sieht der Behördenchef die deutschen Parteien in der Pflicht. Man berate diese zwar intensiv. „Allerdings sind die Parteien selbst dafür verantwortlich, unsere Angebote und Empfehlungen umzusetzen“, mahnte Schönbohm. Nach dem schweren Hackerangriff auf den Bundestag 2015 habe die Bundestagsverwaltung ihre Netze verstärkt und viel für die Sicherheit getan.

Das BSI bereitet sich auch auf einen Angriff am Wahlabend der Bundestagswahl vor. Der Präsident sagte: „Als Sicherheitsbehörde muss man sich auf den schlimmsten Fall vorbereiten, deshalb sprechen wir sehr intensiv mit dem Bundeswahlleiter.“ Ein solcher Fall wäre zum Beispiel ein Angriff auf die Wahlcomputer, der die Wahlergebnisse verändern oder verzögern würde. Der BSI-Präsident sagte: „Wir sorgen dafür, dass das nicht passieren kann.“

Virtuelle Gegenschläge angedacht

Die Politik müsse auch über die Möglichkeit nachdenken, Cyberangriffe mit digitalen Gegenschlägen zu vergelten. „Wenn wir identifiziert haben, woher ein Cyber-Angriff kommt, müssen wir ihn auch aktiv bekämpfen können“, sagte Schönbohm. Allerdings sei das Risiko hoch, weil Kriminelle ja nicht vom heimischen Computer, sondern von besonders sensiblen Servern angriffen. „Das ist vergleichbar mit einem menschlichen Schutzschild im Krieg“, sagte Schönbohm. „Zum Beispiel nutzen sie für ihren Cyberangriff einen Server, über den auch das IT-System einer Frühchen-Station eines Krankenhauses läuft.“ Wenn man dann zurückschlage und den Server lahmlege, hätte das möglicherweise dramatische Folgen. „Diese Risiken müssen abgewogen werden“, so der Behördenchef.

Die meisten Hackerangriffe kämen aus dem Ausland. Schönbohm sagte: „Sie finden im Netz alles, was wir auch in der realen Welt kennen: Organisierte Kriminelle, Hacktivisten, also digitalen Vandalismus, bis hin zu staatlich gelenkten Angriffen von Nachrichtendiensten.“