Bohmte hilft nur kleines Wunder 36:28 – Vierter Sieg in Serie für TV Bissendorf-Holte

khk Bissendorf. In der Handball-Oberliga setzte sich der TV Bissendorf-Holte erwartungsgemäß mit 36:28 bei der TSG Hatten/Sandkrug durch – der vierte Sieg in Folge. Nach dem 27:30 des TV Bohmte bei der HSG Barnstorf/Diepholz II muss indes schon ein kleines Wunder geschehen, will der TVB den Abstieg aus der Verbandsliga noch verhindern.

Die Vorzeichen für Bissendorf waren nicht optimal. Kurzfristig mussten mit Torhüter Henrik Milius und „Abwehrrecke“ Christoph Stüve wichtige Akteure aus gesundheitlichen Gründen passen. Das machte sich besonders in den ersten zwanzig Minuten in der Deckung bemerkbar. „Es waren deutliche Abstimmungsprobleme zu erkennen. Heraus kamen leichte Gegentreffer“, so Trainer Malte Mischok, der die Abwehr umstellte. Fortan lief es beim TVB. Über 12:12 setzte sich Bissendorf dank vier Treffer der Rußwinkel-Brüder auf 16:12 ab und hielten den Vorsprung.

Nach der Pause erzielte das Team um den zehnfachen Torschützen Christian Rußwinkel viele einfache Treffer durch Tempogegenstöße. Vor dem Tempospiel der Bissendorfer hatte im Vorfeld TSG-Trainer Hauke Rickels seine Spieler gewarnt. „Bissendorf verfügt über die Husky-Mentalität. Die Jungs machen Tempo und können rennen“, so Hatten`s Coach. Mit dieser Aussage sollte er recht behalten. Bissendorf erteilte dem Gegner eine kleine Lehrstunde in Tempohandball. „Ich muss den Jungs ein großes Kompliment machen: Wie sie sich nach schwachen ersten 20 Minuten gesteigert haben, war erstaunlich. Wir haben fast nahtlos an die guten Leistungen der letzten Wochen angeknüpft“, so Mischok. Vier Spieltage vor dem Saisonende liegt der TVB Punktgleich mit den Tabellendritten aus Cloppenburg auf den vierten Rang und hat entgegen aller Erwartungen eine überaus starke Saison gespielt.

Bei Bohmte mangelte es derweil in der schwachen ersten Hälfte an Bewegung und Zugriff im Abwehrverband. Trotz der Steigerung nach der Pause war die Niederlage verdient.

Oberliga, Männer

Hatten/Sandkrug – Bissendorf 28:36

Bissendorf: Simon Mayer 10 Tore, Christian Rußwinkel 10, Fabian Rußwinkel 6, Mario Reiser 3, Matthias Reiser 2, Tim Brauner 2, Timo Baune 2, Lukas Brüggemann 1.

Verbandsliga, Männer

Barnstorf/Diepholz II – Bohmte 30:27

Bohmte: Marcel Wolff 8 Tore, Willi Dück 5, Patrick Buchsbaum 3, Jan-Ruven Brune 3, Andreas Köppe 3, Benedikt Placke 2, Julian Krone 2, Elias Gerd-Witte 1.