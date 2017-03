3:1 gegen Absteiger Spelle Drittliga-Meister SV Bad Laer siegt im Schongang

Bad Laer. Nach der vorzeitigen Meisterschaft in der 3. Liga ließen es die Volleyballerinnen des SV Bad Laer beim 3:1 (24:26, 25:22, 25:17, 25:19) im vorletzten Heimspiel gegen den sicheren Absteiger SC Spelle-Venhaus gemütlicher angehen.

„Mit dem sicheren Gefühl im Rücken hatten wir ein paar Konzentrationsschwächen“, gestand Außenangreiferin Johanna Müller: „Aber wir haben uns rechtzeitig darauf besonnen, für die Zuschauer zu gewinnen.“ Und für das Team: „Hätten wir das Spiel hergeschenkt, wäre das ein empfindlicher Rückschlag gewesen“, war auch Trainer Frank Hörster froh.

Vor allem in der Blockabwehr, in der die Mannschaft eh schon Nachholbedarf hat, fand das Team nicht zur Normalform. Ein ums andere Mal punkteten die Gäste vor nur 90 Zuschauern in der Sporthalle am Freibad mit kurzen Lobs. Sara Szmuk nennt es „das berühmte Bad Laerer Loch.“ Müller ergänzte: „Wir müssen dringend an der Absprache zwischen Block und Feldabwehr arbeiten. In der 2. Liga hauen uns ansonsten die Gegner die Bälle um die Ohren.“

Müller und Szmuk waren gegen Spelle mit wuchtigen beziehungsweise präzisen Schmetterbällen die herausragenden Kräfte ihres Teams, das einige deutliche Vorsprünge sorglos wieder abgab. „Als es aber in den Sätzen zwei bis vier darauf ankam, drehten Sara und Johanna auf“, lobte Hörster, der ein Sonderlob verteilte: „Sara legt einfach eine konstant starke Saison hin.“

Talent Franka Schwöppe spielte durch und ersetzte die leicht verletzte Zuspielerin Michelle Bollien auffällig solide. Bollien – ihr Vater Rainer begeisterte als Hallensprecher und Hallen-DJ beide Teams und die Zuschauer im letzten Satz mit lauter Schlagermusik zwischen den Ballwechseln – war angesichts des Fehlens von Knut Powilleit diesmal zweite Trainerin und kümmerte sich vor allem um Schwöppe. Auch die ebenfalls 15-jährige Franziska Stricker erhielt diesmal viel mehr Spielzeit als gewohnt und nutzte diese. „Beide haben es sehr gut gemacht“, lobte Müller: „Man hat es kaum gemerkt, dass sie viel jünger sind als die Spielerinnen aus dem festen Stamm.“. Zudem kam die 18-jährige Johanna Geißler ab dem dritten Satz zu Einsätzen.