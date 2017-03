Leichtathleten stärkste Fraktion Stadt Osnabrück ehrt Sportler für Erfolge im Jahr 2016

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück hat am Freitag 133 Sportler aus 16 Vereinen und 19 Disziplinen für ihre Erfolge im Jahr 2016 geehrt.

„Wir sind stolz auf die erfolgreichen Sportler aus Osnabrück. Das wollen wir auch mit dieser Veranstaltung zeigen“, sagte Bürgermeister Burkhard Jasper, bevor es am Freitagabend in der Osnabrück-Halle an die Ehrung von 133 Sportlern ging. Das waren exakt 32 Athleten weniger als im Vorjahr, die sich allerdings zwölf Auszeichnungen mehr verdienten als zuvor: Insgesamt 95-mal wurden Einzelsportler und Teams auf die Bühne gebeten.

Eine Mannschaft fehlt

Die gegensätzlichen Entwicklungen lassen sich erklären: Mit den Basketballern des Gehörlosen-SV fehlte zum Beispiel ein Ehrungskandidat, der normalerweise seit Jahren in Mannschaftsstärke in die Statistik einfließt. Mangelnde Konkurrenz bei einer insgesamt verkorksten Deutschen Meisterschaft war ausschlaggebend dafür, dass in diesem Jahr nicht die Kriterien der Stadt für eine Auszeichnung erfüllt wurden. „Persönlich bin ich darüber sehr traurig. Die Basketballer sind immer ein Garant für Freude“, sagte Moderatorin Susanne Brans, die die Ehrung mithilfe weiterer Kräfte aus dem städtischen Fachbereich Sport routiniert über die Bühne brachte.

Eine Gebärdendolmetscherin begleitete die Ehrungszeremonie trotzdem wie gewohnt: Vom Gehörlosen-SV holten sich zwei Kartfahrer drei Auszeichnungen ab – jeweils eine als Einzelsportler sowie eine weitere im Team. Auch das erklärt in Teilen die Bilanz, denn die Motorsportler waren nicht die einzigen Mehrfachsieger.

Gutes Jahr für die Leichtathleten

Vor allem für die Leichtathleten war 2016 ein gutes Jahr. Sie stellten am Freitag die stärkste Fraktion und lösten damit die Schwimmer der Startgemeinschaft Osnabrück ab, die im vergangenen Jahr die meisten Ehrennadeln mit nach Hause genommen hatten.

An der Spitze lag dieses Mal Felix Hasselmann von der Leichtathletik-Gemeinschaft Osnabrück (LGO) mit sechs Ehrungen. Eine hatte er sich im Weitsprung verdient, die fünf anderen erhielt er als Mitglied von LGO-Teams im Fünfkampf sowie in 4x100- und 4x400-Meter-Staffeln. Dass er der Athlet mit den meisten Auszeichnungen des Abends würde, „hätte ich nicht erwartet“, sagte der 17-Jährige, dessen Premierensaison mit Starts bei den Erwachsenen zunächst unter keinem guten Stern gestanden hatte. Anfang 2016 hatte ein Bänderriss mehrere Monate Wettkampfpause bedeutet. „Aber dann lief es ja noch ganz gut“, freute sich Hasselmann. (Weiterlesen: Dammermann bei der DM in Leipzig)

Ihm waren mit Dominik Köpke und Daniel Wieczorek zwei Leichtathleten vom Osnabrücker Turnerbund dicht auf den Fersen. Jeweils fünf Auszeichnungen wurden ihnen verliehen. Den Gang auf die Bühne absolvierte Wieczorek jedes Mal problemlos: Bei der Deutschen Hallenmeisterschaft in Sindelfingen hatte sich der 17-Jährige Ende Februar verletzt. „In zwei, drei Wochen bin ich wieder fit, und im Sommer gibt es ja noch viele Wettkämpfe“, zeigte sich Wieczorek zuversichtlich, die Bilanz der Leichtathleten auch 2017 mit Erfolgen aufbessern zu können.

Angesichts der Vielzahl an Sportlern und Disziplinen waren Stadtsportbund-Vorsitzender Ralph Bode und Bürgermeister Jasper zufrieden. Finanzmittel für die Sportstättenförderung und Zuschüsse für die Beschäftigung von Übungsleitern in Vereinen seien „gut angelegtes Geld“, sagte Jasper.

Sportliche Kontinuität auf hohem Niveau

Athleten wie die Orientierungssportler Sergej Sonnenberg und Reinhard in der Stroth, Schachspieler Gerhard Müller und die Sportschützen des Schützenvereins Lustgarten, die seit Jahren routinierte Gäste der Ehrung sind, zeugen von sportlicher Kontinuität auf hohem Niveau. Gleichzeitig stehen mit Hasselmann, Wieczorek und Co. so viele junge Athleten in den Startblöcken, dass es auch in den kommenden Jahren nicht an ehrenwerten Leistungen mangeln wird. Nachwuchssorgen hat die Osnabrücker Sportfamilie definitiv nicht, auch wenn ein Teil die Ehrung verpasste. Einige Athleten waren erkrankt, andere im Urlaub und wiederum andere feilten im Trainingslager bereits an den Bewerbungsunterlagen für die nächste Sportlerehrung. (Weiterlesen: Die Sportfamilie Sonnenberg)