Als Einzelkämpfer bei VLN-Meisterschaft Michael Schrey: Titelverteidigung fährt im Hinterkopf mit

Osnabrück. Titelverteidiger Michael Schrey geht unter neuen Vorzeichen in die VLN-Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring. Der Rennfahrer aus Hollage ist künftig ohne Teampartner als Einzelkämpfer unterwegs, aber seine Ambitionen schraubt er deshalb nur wenig herunter. „Den VLN-Titel habe ich nicht ganz aus dem Hinterkopf gestrichen“, sagt der 34-Jährige.

Teamkollege Alexander Mies, mit dem Schrey im Vorjahr Platz eins in der Gesamtwertung feierte, hat Rennstall und Fabrikat gewechselt und fährt künftig im Porsche-Carrera-Cup. Schrey macht keinen Hehl daraus, dass auch er ein Faible für die Marke hat, aber der Schritt zu einem anderen Team kam für ihn nicht infrage. Die Anforderungen im Hauptberuf bei den Stadtwerken Osnabrück sind gestiegen, seitdem Schrey die Leitung der kürzlich eröffneten Elektrokartbahn am Nettebad verantwortet. Bei einem Fabrikatswechsel hätten umfangreiche Testfahrten angestanden. „Das wäre viel Zeitaufwand gewesen“, sagt Schrey.

Der Hollager bleibt lieber bei seinem BMW 235i und dem Team Bonk-Motorsport. „Ich kenne das Auto und fühle mich in dem Team unglaublich wohl“, sieht Schrey große Vorteile, mit der gleichen Crew wie im Vorjahr ins Rennen zu gehen. Im BMW-Racing-Cup rechnet er sich außerdem bessere Chancen in der Gesamtwertung aus, denn die Wertungspunkte werden abhängig von der Größe der Rennklasse vergeben. Wie die VLN mitteilt, haben zum Beispiel im Porsche-Cup nur fünf Teams für das Auftaktrennen an diesem Wochenende gemeldet. Selbst bei einem Rennsieg gäbe es mangels Konkurrenz in der eigenen Klasse nur wenig Zähler für die VLN-Gesamtwertung.

Gesamtwertung ist zweitrangig

Die hat für Schrey in dieser Saison nachrangige Bedeutung. „Erst mal ist es mein Ziel, die Meisterschaft im BMW-Racing-Cup zu verteidigen.“ Wenn die Klasse stark genug besetzt sei und es in den ersten Rennen gut laufe, dürfe er aber vielleicht auch zusätzlich „noch mal auf den VLN-Titel schielen“.

Abhängig ist der Teamerfolg nur noch von einem Fahrer: Schrey. Die Suche nach einem Ko-Piloten, mit dem er sich hätte abwechseln können, verlief im Winter ergebnislos. Nun geht der 34-Jährige die neun Rennen im Alleingang an. Achtmal geht die Renndistanz über vier Stunden, einmal in der Saison sind sechs Stunden angesagt. „Mit dem Einfahren kommt man auf viereinhalb Stunden im Auto. Ich weiß auch, dass das eine richtig lange Zeit ist“, sagt Schrey. Bei Klassikrennen habe er aber bereits ähnliche Herausforderungen als Einzelfahrer gemeistert. „Ich bekomme ein vernünftiges Trinksystem, und dann sollte das alles problemlos möglich sein“, ist der Rennfahrer zuversichtlich.

Sechs Fahrer vom Walkenhorst-Team

Aus der Region ist auch das Walkenhorst-Motorsportteam bei der VLN-Langstreckenmeisterschaft am Start. Die Meller schicken sechs Fahrzeuge ins Rennen. Teamchef Henry Walkenhorst ist nicht mehr als Fahrer gelistet. Dafür sitzen zum Beispiel mit Michele di Martino (Eitorf), dem Finnen Matias Henkola, dem Norweger Christian Krognes und dem Briten Sam Tordoff erneut Piloten aus der Vorsaison für Walkenhorst hinter dem Lenkrad.