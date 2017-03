Panthers starten in die Playoffs Panthers: „Jetzt beginnt der spaßige Teil“

Osnabrück. Alles auf Anfang: Ab sofort haben die Erfolge aus der regulären Saison in der 2. Basketball-Bundesliga keinen Wert mehr. Für die Girolive-Panthers beginnt mit den Playoffs am Sonntag (16 Uhr) beim Wolfpack Wolfenbüttel alles bei null.

„Wer ist es eigentlich?“, hatte OSC-Trainer Mario Zurkowski direkt nach dem letzten Saisonspiel gefragt. Es war kein Ausdruck von Geringschätzung für den nächsten Gegner. Die Frage verdeutlichte vielmehr, dass sich die Panthers erst mal auf ihr Spiel fokussiert hatten. Hart erarbeitet war der 67:55-Sieg gegen Krofdorf, und wenn man das Spiel noch einmal betrachten würde, dann wohl vor allem aus einem Grund, gab Mikaela Gustafsson zu: Um aus den Fehlern zu lernen. „Es gab viele schlechte Momente“, sagte die Schwedin. „Unsere Bestleistung war das nicht“, pflichtete Melina Knopp bei.

„Wir haben nicht mit der letzten Konsequenz gespielt“, sagt der Trainer rückblickend und hat festgestellt: „Vom Kopf her waren wir schon in den Playoffs.“ Frühzeitig hatten die OSC-Frauen die Teilnahme an der K.-o.-Runde gesichert. Mit Blick auf die Ergebnisse gaben sich die Panthers keine Blöße, aber anscheinend fiel es doch schwer, die Spannung bis zum Ende aufrechtzuerhalten. „Es wurde Zeit, dass die Playoffs kommen“, sagt Zurkowski.

Trainingsintensität steigt

Nun ist sie da, die Meisterrunde, in der ein Aufsteiger in die Bundesliga ermittelt wird. „In dieser Woche hatten wir eine ganz andere Intensität im Training. Alle waren viel fokussierter“, hat der Trainer beobachtet. Dabei hat der OSC mit den Playoffs „das Primärziel erreicht. Jetzt beginnt der spaßige Teil der Saison“, sagt der 28-Jährige.

Mit Wolfenbüttel wartet, wie Knopp weiß, „ein richtig starker Gegner, vielleicht der stärkste, der uns hätte treffen können“. Göttingen hätte den Panthers womöglich besser gelegen, aber Konjunktiv zählt nicht, erst recht nicht in den Playoffs. „Schlagen müssen wir eh alle. Insofern ist es egal, wann und wo wir gegen Wolfenbüttel oder Göttingen spielen“, sagt Knopp.

Auf die Veilchen Ladies aus Göttingen, die am letzten Spieltag mit einem 82:51-Sieg gegen Wolfenbüttel das Wolfpack von der Tabellenspitze verdrängten, können die Panthers erst in der Finalrunde treffen – wenn sie Wolfenbüttel zweimal bezwingen. In der Saison ist das dem OSC schon einmal gelungen. Nach einer 46:60-Pleite in eigener Halle gewannen die Panthers beim Wolfpack mit 67:63. „Da haben wir auch richtig gut gespielt“, erinnert sich Knopp. Ausruhen können sich die Osnabrückerinnen darauf nicht. „Wir müssen uns sehr genau auf Wolfenbüttel vorbereiten“, sagt Knopp.

Videoanalyse ergänz Einheiten

Das Trainingspensum hat der OSC nicht erhöht, aber die Einheiten wurden ergänzt: In einer Videoanalyse hat sich die Mannschaft intensiver mit den Stärken und Schwächen des Gegners auseinandergesetzt, „als wir es sonst in der Saison getan haben“, sagt Zurkowski. Zu sehen gab es einen „Zusammenschnitt vieler kleiner Details“. Auch ein paar Szenen vom Sieg in Wolfenbüttel dürften dabei gewesen sein – um daraus zu lernen. „In der zweiten Halbzeit haben wir einige Fehler gemacht und den Faden verloren. Sonst wäre Wolfenbüttel nicht noch mal herangekommen“, relativiert Zurkowski den Erfolg Ende Februar: „Es war eines unserer besten Spiele, aber nicht das beste.“

Einen nachhaltigen psychologischen Effekt erhofft sich der Panthers-Trainer trotzdem von der Partie: „Wir sind das einzige Team, das Wolfenbüttel zu Hause geschlagen hat. Insofern ist es auch keine leichte Situation für sie.“ Überhaupt wird der Kopf eine Rolle spielen. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide nervös sind. Es wird sich zeigen, wer als Erster ins Spiel findet“, sagt Zurkowski. Sollten es nicht die Panthers sein, ist das für ihren Coach noch kein Grund zur Sorge: „Uns hat zuletzt immer mehr ausgezeichnet, dass wir einen unglaublichen Siegeswillen entwickelt und bis zur letzten Minute gekämpft haben.“