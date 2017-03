Rotlicht in Lübbecke missachtet? 20-Jähriger fährt mit Blaulicht auf seinem Privatauto

pm/nibu Lübbecke. Mit einem Blaulicht auf dem Dach seines Autos ist ein 20 Jahre alter Mann in Lübbecke (Kreis Minden-Lübbecke) unterwegs gewesen. Das Problem: Der Fahrer aus Stemwede ist kein Polizist und durfte das Blaulicht somit gar nicht nutzen.

Die rechtmäßigen Nutzer des Blaulichtes – die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke – war am vergangenen Freitag auf den Mann aufmerksam geworden. Wie die Beamten mitteilen, war Zivilfahndern der BMW am Abend auf dem Weg zur B239 aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Blaulicht mit einem Magnetfuß auf dem Dach fixiert und per Kabel an den Zigarettenanzünder angeschlossen war. Ein Zeuge sagte später aus, der BMW habe mit eingeschaltetem Blaulicht noch das Rotlicht einer Ampel missachtet.

Blaulicht sicher gestellt

Warum der 20-Jährige den Anschein erwecken wollte, ein Zivilfahnder im Einsatz zu sein, ist der Polizei bisher nicht bekannt. Das Blaulicht stellten die Ordnungshüter sicher. Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Amtsanmaßung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsvorschriften ein.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, denen der BMW samt Blaulicht im Straßenverkehr aufgefallen ist. Hinweise werden von den Beamten unter der Telefonnummer 05741/2770 angenommen.

Es war nicht das erste Mal, dass die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke ein Blaulicht in einem Privatwagen sichergestellt hat. Das passierte ebenfalls am 25. Mai 2016 nach einem schweren Unfall mit vier Toten auf der B482 in Petershagen. Der Sachverhalt ist in diesem Fall noch nicht geklärt.

