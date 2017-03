Komplize vor Gericht 100.000 Euro Lösegeld: Überraschung im Stiftskreuz-Prozess

Münster. Bei der Wiederbeschaffung des einst gestohlenen wertvollen Reliquienkreuzes einer Kirche im Münsterland sind nach Angaben des Bistumsanwalts 100.000 Euro Lösegeld geflossen. Das habe Jürgen Römer, Vertreter des Bistums Münster, zur Überraschung der Strafkammer am Dienstag im Zeugenstand ausgesagt, sagte ein Sprecher des Landgerichts Münster am Mittwoch.

Am Landgericht Münster läuft seit Anfang des Monats der Prozess gegen einen mutmaßlichen Komplizen von drei bereits zu Haftstrafen verurteilten Dieben.

Bislang hatte das Bistum Münster öffentlich angegeben, durch den Hinweis des Angeklagten sowie „detektivische Feinarbeit“ wieder in den Besitz des 2013 verschwundenen, fast 1000 Jahre alten Borghorster Stiftskreuzes gelangt zu sein. Es war Mitte Februar als wiederaufgetaucht präsentiert worden.

Geld von der Versicherung

Laut Gerichtssprecher berichtete der Anwalt jetzt, 100.000 Euro der Versicherung in einer Tasche an den Verteidiger des Angeklagten gegeben zu haben. Im Gegenzug habe er das Kreuz erhalten. Den weiteren Weg des Lösegeldes kennt der Bistumsanwalt laut seiner Aussage nicht. Mehrere Medien hatten über das Lösegeld berichtet. (Lesen Sie auch: Borghorster Stiftskreuz: Tatverdächtiger in Bremen festgenommen)

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 42-jährigen Angeklagten aus Bremen vor, der Auftraggeber des Diebstahls gewesen zu sein. Dieser bestreitet das und gibt an, lediglich durch gute Kontakte bei der Wiederbeschaffung mitgewirkt zu haben.