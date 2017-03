Lage der Künste NRW stellt ersten Kulturbericht vor

Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische Kulturministerin Christina Kampmann (SPD) sieht zu hohe „Zugangsschwellen zu den Angeboten“. Die CDU-Landtagsfraktion bezweifelt, dass die rot-grüne Regierung „überhaupt ein Interesse daran hat, die Handlungsempfehlungen des Berichts umzusetzen“.

Auf die 50- bis 60-jährigen, höher gebildeten Frauen ohne Migrationshintergrund kann sich der Kulturbetrieb verlassen. Sie gehen am häufigsten in Theater oder Museen, haben die größte Neigung zu anspruchsvoller Literatur und klassischer Musik. Und sie nehmen weite Anfahrten in Kauf, wenn sich eine Kunstausstellung lohnt. Das geht aus dem Landeskulturbericht NRW hervor - einer laut Fachministerium „bundesweit einzigartigen Erhebung“ zur Lage der Künste.

Mit der Umtriebigkeit der sachverständigen deutschen Frau scheinen junge Menschen kaum etwas anfangen zu können. Zu dem Urteil gelangt zumindest, wer wie die Autoren des Berichts traditionelle Kategorien zugrundelegt. „Trotz einer höheren Bildung bei Jüngeren“, sagte Kulturministerin Christina Kampmann (SPD) bei der Vorstellung der 271-seitigen Bestandsaufnahme, „steigt ihr Interesse an Kultur nicht an“. Einem großen Teil der Bevölkerung sei das Thema trotz des breit gefächerten Angebots in NRW einfach egal.

Mehr Raum für Digitales

Gewiss, die Musik und die Jugendkunstschulen freuen sich über größere Nachfrage. Die Theater verzeichneten zuletzt mit 3,4 Millionen Besuchern 200.000 mehr als 2010; die Privatbühnen legten um 470.000 auf 1,9 Millionen Gäste zu. Jeder dritte in NRW geht mindestens einmal jährlich ins Theater oder in eines der landesweit 700 Museum. Grundsätzlich jedoch sind „die Zugangsschwellen zu den Kulturangeboten“ weiterhin zu hoch, so die Ministerin.

Was tun? Kampmann wirbt schon seit einiger Zeit dafür, den Kulturbegriff weiter zu fassen und so Jugendliche anzusprechen, die eher ein Faible für literarische Vorträge wie Poetry Slams haben. Neben der engen Vernetzung in der Kulturregion Ostwestfalen-Lippe lobte Kampmann das Engagement des Intendanten Kay Voges vom Schauspielhaus Dortmund, der dem Digitalen den notwendigen Raum gebe.

Kulturlandschaft „links liegen gelassen“

Der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thomas Sternberg, hält den Bericht für heiße Luft. Er warf der Koalition „Kulturlosigkeit“ vor. Die Regierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) habe die Kulturlandschaft „links liegen gelassen“. Das zeige der geplante Verkauf der Portigon-Kunstsammlung. „Wir bezweifeln daher stark, dass diese Regierung überhaupt ein Interesse daran hat, die Handlungsempfehlungen des Berichts umzusetzen.“

Aus der Sicht der Gemeinden ist der Erhalt des eigenen Angebots zentrale kulturpolitische Aufgabe, gefolgt von der Integration von geflüchteten Menschen und dem Umgang mit dem demografischen Wandel. In einigen Städten scheint da Fantasie gefragt: Meist können die Fachressorts erst ab einer Gemeindegröße von 50.000 Einwohnern auf einen breiten personellen Überbau zurückgreifen, heißt es im Bericht. In den Kreisen sind eigenständige Kulturdezernate ebenfalls „eine Seltenheit“.