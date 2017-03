Parteitag bestätigt Hampel mit 56 Prozent Niedersachsens AfD sperrt Presse aus

Armin Paul Hampel im Gespräch mit Journalisten. Trotz eines deutlich verschlechterten Ergebnisses bleibt er Landeschef der AfD. Foto: dpa

Hannover. Die AfD in Niedersachsen hat ihren Landeschef Hampel am Sonntag im Amt bestätigt. Die Medien mussten bei dem zweitägigen Parteitag in Hannover nach kritischen Berichten draußen bleiben.