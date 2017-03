Vorfall in Hannover Frau wird bei Vibrator-Diebstahl erwischt und beißt zu

Eine 25-Jährige wurde am Samstag beim Diebstahl eines Vibrators in einer Drogerie in Hannover geschnappt und hat sich mit ihren Zähnen zur Wehr gesetzt. Symbolfoto: Michael Gründel

Hannover. Eine 25-Jährige wurde am Samstag beim Diebstahl eines Vibrators in einer Drogerie in Hannover geschnappt und hat sich mit ihren Zähnen zur Wehr gesetzt.