Kurzschluss an Oberleitung Zugverkehr am Nachmittag zwischen Osnabrück und Bremen gestört

Zugverkehr am Nachmittag zwischen Osnabrück und Bremen gestört

Ein Kurzschluss an der Oberleitung hat den Zugverkehr zwischen Osnabrück und Bremen ausgebremst. Foto: dpa

Osnabrück. Ein Kurzschluss an der Oberleitung hat den Zugverkehr zwischen Osnabrück und Bremen am Samstagnachmittag ausgebremst. Betroffen waren Nah- und Fernverkehr in beiden Richtungen. Inzwischen fahren die Züge wieder.