Liberale tagen in Braunschweig Parteitag der FDP Niedersachsen: Von Optimismus und Wölfen

Braunschweig. Die FDP Niedersachsen ist am Wochenende mit einem Landesparteitag in Braunschweig in den Bundestagswahlkampf gestartet. Neben einem Leitantrag standen aber auch die Digitalisierung sowie landespolitische Themen wie Landwirtschaft und der Wolf auf der Agenda.

Landtagsfraktionschef Christian Dürr brachte den Leitantrag am Samstag ein, der von den Schlagworten „Optimismus“, „Gerechtigkeit“ und „Rechtsstaat“ geprägt wird. Seine Rede dazu geriet eher zur Generalabrechnung mit der Bundespolitik und damit zu seiner Bewerbungsrede für den kommenden Bundestag. Der Familienvater aus Ganderkesee will den Fraktionsvorsitz im niedersächsischen Landtag gegen ein Bundestagsmandat in Berlin eintauschen.

Kritik an Bundesregierung

„Was macht die Bundesregierung eigentlich gerade“, fragte Dürr. Nicht viel oder das Falsche, verdeutlichte er im Anschluss seine Auffassung. So habe jeder Falschparker mehr Kontakt mit Behörden als ein islamistischer Gefährder, kritisierte er die Sicherheitspolitik. Dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz warf Dürr zudem „soziale Heuchelei“ vor. Deutschland sei derzeit ungerecht zur hart arbeitenden Mitte, daran wolle Schulz nichts ändern, so Dürr. Die FDP hingegen wolle die Mitte stärken.

Die Delegierten quittierten die bissige Rede mit lang anhaltendem Applaus, um danach zu kritisieren, dass dem eigentlichen Leitantrag genau dieser Biss fehle. Es sei viel von „wollen“ die Rede in dem Antrag, kritisierte ein Liberaler. Es müsse mehr von „werden“ gesprochen werden, so seine Forderung.

Tatsächlich bleibt der Leitantrag eher allgemein oder greift bekannte Forderung auf. So lehnen die Liberalen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ab und fordern mehr Polizisten auf der Straße. Die Justiz soll personell verstärkt werden. Zudem soll Deutschland ein Einwanderungsgesetz erhalten und Schulen mit besserer Digitaltechnik ausgestattet werden. Auf Antrag der „Jungen Liberalen“ wurde die sogenannte Ehe für alle ergänzt.

Der niedersächsische FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr brachte auf dem Landesparteitag einen Leitantrag ein. Foto: dpa

Birkner rechnet mit Regierung Weil ab

Zuvor hatte Landeschef Stefan Birkner in seiner Eröffnungsrede zum Parteitag mit der rot-grünen Landesregierung abgerechnet. Er warf dem Kabinett um Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ideologisierte Politik vor.

Die Landwirtschaft etwa sei der zweitwichtigste Wirtschaftszweig im Land, sehe sich aber andauernder Polemik des grünen Agrarminister Christian Meyer ausgesetzt. Birkner warf Meyer „moralische Überheblichkeit“ und Amtsmissbrauch vor. Dem Minister gehe es nicht um die Landwirtschaft, sondern nur um die Positionierung grüner Programmatik.„Das ist verwerflich.“ Birkner bezeichnete die Grünen als die wahren Erfinder sogenannter Fake-News. Bei Themen wie Glyphosat, Nitrat oder Fracking werde Menschen mit falschen Fakten Angst gemacht. Birkner: „Da stellen wir uns dagegen.“

Auch beim Thema Windenergie griff Birkner die Landesregierung an: „Die Grenzen des Ausbaus sind erreicht, in Teilen des Landes überschritten“, so der Parteichef. Mit der FDP werde es keinen weiteren Ausbau der Windenergie geben. Ebenso wollen die Liberalen im Bereich Bildung den Anspruch in der Schule wieder heben. Rot-Grün verwässere die Qualität des Abiturs und betreibe „Gleichmacherei in der Schule“.

„Falsch verstandene Toleranz“

Zur Sicherheitspolitik sagte Birkner, es herrsche „eine falsch verstandene Toleranz“ in der Regierung und im Sicherheitsapparat. „Das darf aber keine Rechtfertigung für Sicherheitsrisiken sein.“ Zugleich wandte sich Birkner aber auch gegen eine Forderung der ebenfalls oppositionellen CDU, den sogenannten Unterbringungsgewahrsam für Gefährder auf bis zu 18 Monate auszubauen. „Guantanamo Light wird es mit uns nicht geben“, sagte Birkner mit Blick auf das US-Gefangenenlager und der Unterbringung von mutmaßlichen Terroristen ohne ordentliche Gerichtsverhandlung.

Am Sonntag soll die Kandidatenliste für die Bundestagswahl im Herbst beschlossen werden. Spitzenkandidat wird wohl Landtagsfraktionschef Christian Dürr aus Ganderkesee. Ebenfalls dabei sein soll Generalsekretär Gero Hocker aus Achim. Gute Aussichten haben zudem Jens Beeck aus Lingen und Matthias Seestern-Pauly aus Bad Iburg.

Birkner: Wiedereinzug nicht sicher

Parteichef Birkner warnte seine Partei, dass der Wiedereinzug in den Bundestag keine Selbstverständlichkeit sei. „Dazu sind wir zu dicht dran an den fünf Prozent in den Umfragen.“ Birkner rechnete vor, bei einem Ergebnis von sieben Prozent müsste jedes Parteimitglied 50 Stimmen gewinnen.