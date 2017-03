Flughafen Hannover Scharfe Munition in Handgepäck von Fluggast entdeckt

Hannover. Im Handgepäck eines 44 Jahre alten Fluggastes am Airport Hannover hat die Bundespolizei scharfe Munition entdeckt. Gegen den Mann wurde Strafanzeige gestellt.

Bei der Luftsicherheitskontrolle am Freitag sei ein Pistolenmagazin mit sieben Neun-Millimeter-Patronen gefunden worden, teilten die Beamten am Samstag mit. Der kontrollierte Mann wollte nach Frankfurt am Main fliegen. Das Magazin wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige gestellt. Zudem musste der 44-Jährige eine Sicherheitsleistung von 200 Euro zahlen. Er habe dann seine Weiterreise antreten können, den Flug aber selbst verschuldet verpasst, hieß es.