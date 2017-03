Bund und Länder beenden Streit Neuer Düngekompromiss gefunden

Hannover. Der Streit um die neue Düngeverordnung ist beigelegt. Bund und Länder einigten sich am Donnerstag auf einen neuen Kompromiss, der Ende März den Bundesrat passieren soll.

Landwirte müssen sich auf verschärfte Vorgaben beim Düngen einstellen: Am Donnerstag einigten sich Bund und Länder in Berlin auf einen neuerlichen Kompromiss. Zuvor hatte es in den vergangenen Tagen Krach um eine vor zwei Monaten beschlossene Lösung gegeben, die Bundesratsabstimmung am 31.März schien gefährdet.

„Rote Gebiete“ definiert

„Es ist gut, dass der Bund nun eingelenkt und nicht abgestimmte Änderungen am Kompromiss vom Januar zurückgenommen hat“, erklärte der am Kompromiss beteiligte niedersächsischen Agrarministers Christian Meyer (Grüne) am Freitag. Meyer ist auch Sprecher der grünen Agrarminister der Länder.

Nach dem Kompromiss sollen große Tierhaltungsbetriebe ab 2018 bundesweit eine so genannte Stoffstrombilanz der auf einem Betrieb ein- und ausgehenden Nährstoffe vorlegen. Ab 2023 sollen alle weiteren Betriebe folgen. Zudem wurden die „roten Gebiete“, in denen wegen hoher Nitratbelastungen weniger gedüngt werden darf, konkretisiert.

Verschärfungen vom Tisch

Im Gegenzug stimmten die Grünen-Länder nachträglich eingebrachten Änderungen durch den Bund zu. Zudem wollen sie offenbar einen Beschluss des Umweltausschusses des Bundesrats kippen, der eine drastische Verringerung der auszubringenden Stickstoffmenge von 170 auf 120 Kilogramm pro Hektar und Jahr gefordert hatte. Diese Verschärfungen sind damit wohl wieder vom Tisch.

EU verklagt Deutschland

Rundum zufrieden sind die Grünen-Verhandler mit der neuen Regelung allerdings immer noch nicht. Man habe weiterhin Zweifel, ob die neue Verordnung den EU-Vorgaben standhalte, warnte Meyers nordrhein-westfälischer Ressortkollege Johannes Remmel. Die EU-Kommission hatte Deutschland im Oktober wegen Verletzung der Nitratrichtlinie vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt.

Gegen die geplante neue Verordnung regt sich in Niedersachsen Kritik: „Die aktuelle Einigung zwischen dem Bund und den Ländern meißelt die Nitrat-Lüge endgültig in Stein“, sagte der agrarpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Hermann Grupe.

FDP: Grundwasser wird schlechtgeredet

Mit „Nitrat-Lüge“ meint Grupe die Praxis, dass die Belastung einzelner Grundwasser-Messstellen dazu führt, den gesamten betroffenen Grundwasserkörper als belastet einzustufen.

Nach Ansicht der FDP verzerre diese „Überbewertung“ einzelner Messstellen das Bild von der Wasserqualität im Land. „In Niedersachsen überschreiten lediglich sechzehn Prozent der Messstellen die Nitrat-Grenzwerte. Dennoch spricht Landwirtschaftsminister Meyer davon, sechzig Prozent des Grundwassers in Niedersachsen seien förmlich verseucht. Genau diese Darstellungsweise wird nun durch die Verordnung des CSU-Landwirtschaftsministers weiter befeuert“, erklärte Grupe weiter.