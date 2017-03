Teurer Wiederaufbau Bund und Land streiten um Friesenbrücke

Hannover. Wird die zerstörte Emsquerung bei Weener wieder so aufgebaut wie das Original vor neun Jahrzehnten? Das könnte passieren, da Bund und Land nicht einig sind, wie ein Neubau bezahlt werden könnte.

Nach dem gescheiterten Spitzengespräch zur Zukunft der zerstörten Friesenbrücke bei Weener wird der Ton zwischen Bund und Land rauer. Landeswirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hatte den Bund am Tag nach dem Telefonat am Montagabend öffentlich zum schnellen Handeln aufgefordert. Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, reagierte verärgert auf die Aussagen. Damit wolle das Land nur „das eigene Scheitern kaschieren“, sagte Ferlemann unserer Zeitung. Niedersachsen hatte sich vergeblich um eine alternative Finanzierung für einen Neubau bemüht.

Hoffen auf die Wunderlinie

Sowohl die angrenzenden Niederlanden als auch Bremen und die Meyer Werft signalisierten Interesse, stellten aber kein Geld in Aussicht. Die Werft bräuchte eine größere Brücke, da die alte immer wieder ausgehängt werden musste, um Schiffe oder große Bauteile über die Ems zu transportieren. Die Niederlande und Bremen sind interessiert an einer Ertüchtigung der Eisenbahn-“Wunderlinie“ von Groningen über Leer und Oldenburg nach Bremen.

Original ist neun Jahrzehnte alt

Damit wird eine Wiederherstellung der alten Eisenbahnbrücke mit kleinen Modernisierungen wahrscheinlicher. Die etwa 90Jahre alte Stahlkonstruktion war Ende 2015 bei einem Schiffsunfall zerstört worden. Die Versicherung des Schiffs zahlt nur einen Bruchteil der Wiederaufbaukosten, die auf etwa 30Millionen Euro geschätzt werden. Ein zeitgemäßer Neubau würde nach ersten Schätzungen weit mehr als 50Millionen Euro kosten, zudem bliebe ein hohes Kostenrisiko.

Osterpräsent vom Bund erwartet

Der Bund will noch vor Ostern eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für einen Neubau vorlegen. Ferlemann gab sich aber „sehr skeptisch“, dass diese Mehrkosten in einem zweistelligen Millionenbereich begründen könne. Der Bund müsse diese Zusatzaushaben mit einem verkehrlichen Nutzen für die Wasserstraße Ems begründen.

Lies verwies am Freitag gegenüber unserer Redaktion darauf, dass das Land eigentlich gar nicht zuständig sei. Die Finanzierung sei Sache des Bundes und der Bahn. Allerdings habe Niedersachsen bereits weitreichende Angebote in Sachen Beteiligung gemacht. Lies appellierte erneut an den Bund, offen für Alternativen zu sein und bis Ostern eine zukunftsweisende Entscheidung zu treffen: „Es kann nicht sein, dass wir am Ende für den Preis eines Neubaus die Reparatur einer alten Brücke bekommen“, sagte er.