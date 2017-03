Etwa 700.000 Tiere getötet Neuer Vogelgrippefall in Cloppenburg trifft 86.000 Puten

Hannover. Keine Entwarnung bei der Geflügelpest im Kreis Cloppenburg. Am Donnerstag gab es einen neuen großen Verdachtsfall.

Neuer Vogelgrippe-Alarm im Kreis Cloppenburg: In zwei Beständen in Garrel hätte sich am Donnerstagabend der Verdacht auf das hochaktive H5-Virus ergeben, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums am Freitag in Hannover. Der Landkreis habe die Tötung der 65000 und 21 500 Puten in den betroffenen Beständen angeordnet.

Damit sind seit Beginn der Krankheitswelle bereits etwa 700000 Tiere getötet worden, der Schaden betrage laut Tiersuchenkasse 14 Millionen Euro. Mittlerweile zählt das Ministerium 39Ausbrüche bei Hausgeflügel und 46 Fälle bei Wildvögeln. Landesweit werden etwa 100 Millionen Stück Geflügel gehalten. Angesichts dieser Zahlen sei Niedersachsen bislang noch mit einem „blauen Auge“ davongekommen, sagte der Sprecher.

Hoffen auf Wärme

Der Raum Cloppenburg und speziell die Gemeinde Garrel seien weiterhin der „ Hotspot “ der Seuche. Entwarnung könne – anders als in vielen anderen Bundesländern – weiterhin nicht gegeben werden. Das Ministerium hofft nun auf steigende Temperaturen: Wenn es wärmer werde, habe es das Virus schwerer. Der Sprecher wies Kritik an einer Entscheidung von Agrarminister Christian Meyer (Grüne) zurück. Meyer hatte am 8. März die vorsorgliche Tötung Tausender Puten gegen die Empfehlung von Experten verhindert (wir berichteten exklusiv).

Die Kreislandvolkverbände Oldenburg, Cloppenburg und Emsland kritisierten Meyer scharf. Der Minister hatte eine Verschleppung des Virus durch menschliches Personal und landwirtschaftliche Geräte für wahrscheinlich erklärt. Dem widerspricht das Landvolk unter Bezug auf das Friedrich-Löffler-Institut (FLI). Das FLI habe klar gestellt, dass die Vogelgrippe hauptsächlich durch Wildvögel und nicht durch Menschen übertragen werde. Wie das Virus nach Garrel gelangte, sei weiter unklar.