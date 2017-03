700 000 Tiere getötet Vogelgrippe deutlich heftiger als vor zwei Jahren

Die Vogelgrippe trifft Niedersachsen stärker als vor zwei Jahren. Bereits 700 000 Tiere mussten getötet werden. Mit Einsetzen wärmeren Wetters wird aber mit einem Abflauen gerechnet.

Die anhaltende Vogelgrippe trifft Niedersachsen deutlich heftiger als die Krankheitswelle vor zwei Jahren. Bislang wurden 700 000 Stück Geflügel getötet und es entstand ein Gesamtschaden von 14 Millionen Euro, sagte Agrarministeriumssprecher Klaus Jongebloed am Freitag in Hannover. Über 100 000 Puten mussten aktuell alleine im Landkreis Cloppenburg wegen dreier Vogelgrippefälle in Garrel getötet werden. In einem Betrieb hat sich der Verdacht bereits bestätigt, in zwei weiteren Betrieben traten Verdachtsfälle auf.

„Entwarnung kann man auf keinen Fall geben“, sagte Jongebloed. Die Hoffnung sei aber, dass das Vogelgrippevirus mit der einsetzenden wärmeren Witterung an Kraft verliert. „Hotspot ist der Landkreis Cloppenburg mit der Gemeinde Garrel“, sagte Jongebloed zu der Geflügelpest, die in Niedersachsen anders als in anderen Bundesländern noch nicht auf dem Rückzug ist. Kritik des Landkreises am Einschreiten von Agrarminister Christian Meyer (Grüne) gegen das Töten des Geflügels eines Betriebs Anfang März wies der Sprecher zurück. Tests auf das Vogelgrippe-Virus seien dort damals negativ gewesen.

Trotz der enormen Auswirkungen der Vogelgrippe im Kerngebiet der deutschen Geflügelmast im Nordwesten sei Niedersachsen angesichts der Gesamtmenge an Geflügel noch mit einem blauen Auge davongekommen, sagte Jongebloed. Rund 100 Millionen Stück Geflügel werden in Niedersachsen gehalten.

Während der vorangegangen Vogelgrippewelle im Winter 2014/2015 wurden mehr als 130 000 Tiere im Raum Cloppenburg und im Emsland getötet. Die betroffenen Geflügelzüchter erhielten nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums insgesamt rund 950 000 Euro an Entschädigungen aus der Tierseuchenkasse und vom Land.