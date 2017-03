In Krankenhaus festgenommen Verdächtiger stellt sich nach tödlicher Schießerei in Hannover

Hannover. Nach einer tödlichen Schießerei in Hannover hat sich ein Verdächtiger gestellt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in der niedersächsischen Hauptstadt mitteilten, nahm der 26-Jährige am Donnerstag über seinen Anwalt Kontakt zu den Behörden auf. Er war demnach selbst verletzt worden und suchte ein Krankenhaus auf, wo er festgenommen wurde.

Bei der Schießerei war am späten Mittwochabend im Stadtteil Oststadt ein 25-Jähriger auf offener Straße getötet worden. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen.

Die Hintergründe sind unklar. Der Verdächtige sollte am Freitag einem Richter vorgeführt werden, der über den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls entscheiden sollte.